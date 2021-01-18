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Aktüel Yaşlı kadına bakıcı eziyeti! Görüntüler infiale neden oldu
Aktüel

Yaşlı kadına bakıcı eziyeti! Görüntüler infiale neden oldu

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bir bakıcının yaşlı kadına eziyet ettiği görüntüler infiale neden oldu. Bakıcının terlik fırlattığı yaşlı kadın, "Burada beni dövüyorlar" diyerek yardım çığlığında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:38:00 - 2021-01-18 16:46:07

İstanbul Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bakıcının, yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Göztepe'de bir evde yaşanan olayda bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, sözlü tacizlerde bulundu.

Yaşananlar, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde ortaya çıktı.

Yaşlı kadına terlik fırlattı

Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının, "Ne polisi ya, jandarmaya göster" diyerek dalga geçtiği duyuluyor.

Yabancı uyruklu bakıcının terlik fırlatma anlarının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının "Burada beni dövüyorlar" diyerek yardım istediği görülüyor.

 

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