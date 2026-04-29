Gündem Orta Doğu'da savaş çemberi genişliyor: Körfez'den füze hamlesi, Rusya'dan İsrail'e "yasa dışı" çıkışı
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD ve Siyonist İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel savaşta tansiyon düşmek yerine her geçen gün daha da tırmanıyor. Diplomasi trafiğine rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki abluka küresel bir krize dönüşürken, Rusya’dan işgal rejimini köşeye sıkıştıracak sert bir açıklama geldi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada bölgedeki tüm kaosun kaynağı olarak işgal rejimini işaret etti. Nebenzia, Orta Doğu’daki krizlerin temelinde İsrail’in yasa dışı faaliyetlerinin yattığını belirterek şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

  • Egemenlik İhlali: "İsrail için Lübnan egemenliği kavramının hiçbir karşılığı yoktur. Gemileri Lübnan kıyılarında pervasızca devriye geziyor, uçakları başkent semalarını kontrol ediyor."
  • Sivil Katliamı: 7 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 2 bin 500’den fazla Lübnanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 8 bin kişinin ise yaralandığını bildirdi.
  • Uluslararası Hukuk: Nebenzia, İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesini öngören 1701 sayılı BMGK kararına derhal riayet etmesi çağrısında bulundu.

Körfez ülkeleri "balistik füze" kalkanını devreye alıyor

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısı ve karşılıklı füze düelloları sonrası Körfez ülkelerinden kritik bir hamle geldi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin, İran’dan gelebilecek balistik füze ve İHA tehditlerine karşı "entegre erken uyarı sistemleri" ve yeraltı füze siloları inşa etme kararı aldığı öğrenildi.

Suudi Arabistan ve BAE’nin, stratejik altyapılarını korumak amacıyla yaklaşık 15 milyar dolarlık dev bir savunma ve inşaat projesi için harekete geçtiği, Hürmüz Boğazı’nın güç kullanılarak açılması seçeneğinin de masada olduğu belirtiliyor.

Trump "Ateşkes" dedi, İsrail sabote etti

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasındaki geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyursa da sahada işgal güçlerinin saldırıları durmak bilmedi. Lübnan hükümeti, yerinden edilen sivil sayısının 1 milyonu aştığını açıklarken, Siyonist ordusunun ateşkese rağmen arama kurtarma ekiplerini ve sivil yerleşimleri hedef almaya devam ettiği bildirildi.

Hürmüz’de hayat durdu: Geçişler %95 azaldı

Küresel enerji arzının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nda ise kriz derinleşiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, savaşın başladığı günden bu yana boğazdaki gemi geçişleri yüzde 95,3 oranında azaldı. ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı uzatma kararı, dünya genelinde petrol fiyatları ve enerji güvenliği üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

İran’dan ABD’ye Hürmüz şartı: Abluka kalkarsa geçiş açılabilir
Trump: İran bizi aradı 'çöküyoruz' dedi! Hürmüz'ü hemen açmamızı istiyorlar
Hürmüz’den 72 saatte 52 İran gemisi geçti Abluka komedisi
