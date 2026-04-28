Gündem Öğrencilerin yarısı Müslüman: Viyana fethediliyor
Öğrencilerin yarısı Müslüman: Viyana fethediliyor

Avrupa basını, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Müslüman öğrenci artışının önlenememesindan rahatsız. Viyana’da Müslüman öğrencilerin oranı yüzde 41,2’ye yükselerek okullardaki en büyük dini grubu oluşturdu. Buna karşılık, öğrencilerin yüzde 34,5’i kendilerini Hristiyan olarak tanımlarken batı basını, kentin işgal edildiğini iddia etti.

TAHSİN HAN

Avusturya’nın başkenti Viyana’dan gelen yeni resmi rakamlar, ilkokul ve ortaöğretimdeki Müslüman öğrenci oranının artmaya devam ettiğini ve şu anda yüzde 41,2’ye ulaştığını gösteriyor... Avrupa basınındaki haberlere göre okullarda Hristiyan öğrenci sayısı her geçen yıl gerilerken Müslüman öğrenci sayısı eğitimde en büyük kitle haline geldi.

Eğitimden sorumlu meclis üyesi Bettina Emmerling’in ofisi tarafından açıklanan rakamlara göre, Avusturya başkentindeki okullarda Müslüman öğrenciler bir yıl öncesine göre yüzde 39,4’ten yüzde 41,2’ye yükselerek Viyana okullarındaki en büyük dini grubu oluşturdu. Buna karşılık, öğrencilerin yüzde 34,5’i kendilerini Hristiyan olarak tanımlarken (yüzde 17,5’i Roma Katolik ve yüzde 14,5’i Ortodoks), yüzde 23’ü herhangi bir dini kimliğe sahip olmadığını belirtiyor.

DOMUZ YEMEĞİ KALKTI ÜZÜNTÜSÜ

Bu veriler, okullardaki kültürel ve sosyal dinamiklerle ilgili daha geniş kapsamlı endişelerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Avusturya Çiftçiler Birliği’ne göre, şnitzel ve kızarmış domuz eti gibi domuz eti yemekleri Viyana’daki okul kantinlerinde giderek daha nadir hale geliyor. Bazı okullar menülerinden domuz etini tamamen kaldırarak sadece vejetaryen veya etsiz seçenekler sunuyor.

Avrupa Muhafazakar Partisi’nin bildirdiğine göre, Birlik, öğrencilerin “domuz eti içermez” etiketli yemekleri bile, içinde domuz eti olup olmadığından emin olmadıkları için reddettiklerini belirterek bunun kendi kültürleri için tehlike olduğunu ileri sürdü. Avrupa Muhafazakar Partisi Direktörü Corinna Weissl, kimsenin domuz eti yemek zorunda olmadığını ancak Avusturya mutfak geleneğinin bir parçası olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

KENTLER İŞGAL EDİLİYOR!

Çiftçiler Birliği Başkanı Georg Strasser de, dini veya kültürel inançlarından bağımsız olarak tüm öğrencilerin seçim özgürlüğünü sağlamak için menü çeşitliliğinin korunması çağrısında bulundu. Bu açıklamalar, Avusturya’da göçmen ve kimlik tartışmalarına yeni bir boyut kazandırırken, batı basını bunun büyük bir tehlike olduğunu ve kentlerin işgal edildiğini ileri sürdü.

Go Türkiye’nin yeni mini dizisiyle Kapadokya dünya sahnesinde
Go Türkiye’nin yeni mini dizisiyle Kapadokya dünya sahnesinde

Kültür - Sanat

Go Türkiye’nin yeni mini dizisiyle Kapadokya dünya sahnesinde

Diplomasi trafiği hızlanıyor: Fidan Avusturya’da masaya oturacak
Diplomasi trafiği hızlanıyor: Fidan Avusturya’da masaya oturacak

Gündem

Diplomasi trafiği hızlanıyor: Fidan Avusturya’da masaya oturacak

Şimdilik!

Zira' tüm dünya'da evlilik ve doğum oranları çok düşüşte!
