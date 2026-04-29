Geminin hasar verdiği Boğaz'daki lüks yalı Müge Anlı'nın mı?

İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde yaşanan olayda, dümen arızası yapan “KAPPA” isimli konteyner gemisi Yeniköy açıklarında karaya oturdu.

Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından gemi bulunduğu yerden çıkarılırken, olayda bir yalıda hasar meydana geldi.

GECE YARISI MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, Rusya’dan aldığı yükle Kocaeli Derince Limanı’na gitmekte olan gemide saat 00.12 sıralarında arıza oluştu.

Yaklaşık iki dakika boyunca siren çalan gemi kontrolünü kaybederek kıyıya yöneldi ve yalıya metreler kala karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve KEGM-5 botları ile dalgıç ekiplerin müdahalesiyle çalışma başlatıldı.

Olay nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

Yapılan çalışmalar sonucu gemi römorkörlerin desteğiyle yeniden yüzdürülerek güvenli bölgeye çekildi. Trafik ise sabah saat 07.50 itibarıyla normale döndü.

HASAR OLUŞAN YALI İŞ KADININA AİT ÇIKTI

Karaya oturma sırasında, avlu kısmında cam korkuluk, fayans ve beton bölümlerinde hasar oluşan yalının sosyal medyada Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilmişti. Gerçek başka çıktı.

Hasar gören yalının iş kadını Bianka Sömer Türkmen’e ait olduğu öğrenildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan aynı geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında arıza yaptığı ve boğaz trafiğinin geçici olarak durmasına neden olduğu belirtildi. Karaya oturma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.