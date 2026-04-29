  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bayraktar'dan maden patronlarına gözdağı! Bunu yapanların ruhsatı iptal edilecek Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı Maden işçilerinden Bakan Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyareti Londra'da diplomasi savaşı! İngiltere'den İran'a sosyal medya tokadı! Bakanlıktan maden işçilerine ilişkin açıklama İşte KİPTAŞ dairelerinin peşkeş itirafı! Hürmüz’den 72 saatte 52 İran gemisi geçti Abluka komedisi Trump'tan Kral Charles'a: "Sizden daha yakın dostumuz yok!" Öztürkler’den Macron’a tepki ‘Sömürgeci Fransa Türk halkını yok sayamaz’ KKTC Türk toprağıdır Nuray Canan Songür’den tokat gibi cevap! "Sinsice hedef alıyorlar"
Şile'de akraba saltanatı: Damada rekor mesai, personele yokluk
Şile’de akraba saltanatı: Damada rekor mesai, personele yokluk

Yücel Kaya
Şile'de akraba saltanatı: Damada rekor mesai, personele yokluk

İstanbul Şile Belediyesi’nde Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, belediye yönetimindeki "akraba kayırmacılığı" ve "haksız kazanç" skandalları Meclis Denetim Komisyonu raporlarıyla gün yüzüne çıktı. Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’nin damadı Onur Tarhan’ın, belediyedeki tüm personeli geride bırakarak astronomik bir "mesai vurgununa" imza attığı belgelendi.

Personel maaş beklerken damat ihya edildi

Meclis Denetim Komisyonu görüşmelerine damga vuran raporlara göre, Şile Belediyesi personeli maaş ve tediye ödemelerini almakta zorluk yaşarken, Başkanvekili Sacit Terzi’nin damadı Onur Tarhan’a rekor ödemeler yapıldı.

Rapora yansıyan çarpıcı rakamlar şöyle:

  • Net Maaş: 86 bin TL.
  • Mesai Ücreti: 180 bin TL.
  • Toplam Ödeme: Damadın bir ayda aldığı toplam ücret, belediye başkan yardımcılarını ve müdürleri geride bıraktı.

766 kişiden fazla "çalışmış" gösterildi

Onur Tarhan’ın, kamu kurumlarında yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gibi gösterildiği anlaşıldı. Belediyede görev yapan 766 personelin tamamından daha fazla mesai yaptığı iddia edilen Tarhan’ın, bu yöntemle maaşının iki katından fazla ek kazanç sağladığı tespit edildi.

"Maaş şampiyonu damadınız!"

AK Partili Meclis Üyesi Kemal Özcan, meclis toplantısında söz alarak söz konusu raporları kamuoyuna açıkladı ve yönetime sert tepki gösterdi. Özcan, şunları kaydetti:

"Şile Belediye personeli her ay 'maaş yatacak mı' diye tedirginlik yaşarken, tediye ödemelerini bile alamazken; 2025 yılının saat ve mesai şampiyonu kim biliyor musunuz? Damadınız sayın başkanım! Bir personel, koca belediyede 766 kişiden daha fazla çalışmış gösterilip müdürlerden fazla maaş alıyor. Bunu personelinize ve Şile halkına nasıl açıklayacaksınız?"

Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla sarsılan Şile'de, "damat vurgunu" iddiaları ilçede infiale yol açarken, konuya ilişkin soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23