Şile’de akraba saltanatı: Damada rekor mesai, personele yokluk

Personel maaş beklerken damat ihya edildi

Meclis Denetim Komisyonu görüşmelerine damga vuran raporlara göre, Şile Belediyesi personeli maaş ve tediye ödemelerini almakta zorluk yaşarken, Başkanvekili Sacit Terzi’nin damadı Onur Tarhan’a rekor ödemeler yapıldı.

Rapora yansıyan çarpıcı rakamlar şöyle:

Net Maaş: 86 bin TL.

86 bin TL. Mesai Ücreti: 180 bin TL.

180 bin TL. Toplam Ödeme: Damadın bir ayda aldığı toplam ücret, belediye başkan yardımcılarını ve müdürleri geride bıraktı.

766 kişiden fazla "çalışmış" gösterildi

Onur Tarhan’ın, kamu kurumlarında yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai süresinin tamamını doldurmuş gibi gösterildiği anlaşıldı. Belediyede görev yapan 766 personelin tamamından daha fazla mesai yaptığı iddia edilen Tarhan’ın, bu yöntemle maaşının iki katından fazla ek kazanç sağladığı tespit edildi.

"Maaş şampiyonu damadınız!"

AK Partili Meclis Üyesi Kemal Özcan, meclis toplantısında söz alarak söz konusu raporları kamuoyuna açıkladı ve yönetime sert tepki gösterdi. Özcan, şunları kaydetti:

"Şile Belediye personeli her ay 'maaş yatacak mı' diye tedirginlik yaşarken, tediye ödemelerini bile alamazken; 2025 yılının saat ve mesai şampiyonu kim biliyor musunuz? Damadınız sayın başkanım! Bir personel, koca belediyede 766 kişiden daha fazla çalışmış gösterilip müdürlerden fazla maaş alıyor. Bunu personelinize ve Şile halkına nasıl açıklayacaksınız?"

Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla sarsılan Şile'de, "damat vurgunu" iddiaları ilçede infiale yol açarken, konuya ilişkin soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.