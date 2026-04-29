Fenomen Fatma Soydaş rekor kırdı: 42 dakikada servet kazandı! On binerce bilet satışa çıktı: AJet’ten Yurt Dışı İndirim fırsatı Usta ellerde kavrulunca değerini buluyor Suya sadece 1 kaşık ekleyin! Parkelerin günlerce toz tutmasını kısa sürede engelliyor! Telefon sahipleri dikkat: 2 gün sonra kullanamayacaksınız Ünlü ekonomist emekliler için korkutan ihtimali açıkladı Kaçak avcılığa karşı 7/24 denetim! Van Gölü’nde inci kefali göçü başladı İşte tüm zamanların en çok satan telefonu! Rakiplerine fark attı! Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! 100 yaşını aşanların ortak sırrı
Usta ellerde kavrulunca değerini buluyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beş kuşaktır faaliyet gösteren firma, geleneksel yöntemlerle ürettiği leblebiyi Orta Doğu ve Avrupa pazarına ihraç ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

Firmanın sahibi Zeynel Korkmaz, 13 bin 800 metrekarelik tesisinde 86 kişiyi istihdam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Tavşanlı'daki imalathanelerde ateş yakılıyor, kazanlar ısınıyor.

Genellikle Ege Bölgesi ve Orta Anadolu'dan temin edilen nohutlar önce dinlendiriliyor.

Belirli aralıklarla ısıtılıp soğutularak günler süren bir işlemden geçirilen nohutlar ustaların ellerinde leblebiye dönüşüyor.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bir ustalığın hikayesini taşıyan Tavşanlı leblebisi, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Beşinci kuşak leblebi üreticisi Zeynel Korkmaz, AA muhabirine leblebi üretimini, büyük dedesinin başlattığı söyledi.

Zeynel Korkmaz 1984 yılında kendisinin devraldığını belirterek, çocukluğunun üretim atölyelerinde geçtiğini söyledi.

Türkiye'de leblebinin farklı şehirlerde üretildiğini belirten Korkmaz, Çorum'un pazarlama gücüyle öne çıktığını, Ege Bölgesi'nde yetiştirilen nohudun ise kalite açısından tercih edildiğini kaydetti.

Leblebinin sabır ve ustalık gerektiren bir ürün olduğunu ifade eden Korkmaz, "Leblebi dışarıdan bakıldığında basit bir çerez gibi görünebilir ama üretim süreci oldukça zahmetlidir.

Nohudun seçilmesinden dinlendirilmesine, kavrulmasından elemesine kadar birçok aşama var” dedi.

Leblebi üreticisi Zeynel Korkmaz Biz yılda yaklaşık 7 bin ton leblebi üretiyoruz." diye konuştu.

Tavşanlı leblebisinin dış pazarda ilgi gördüğünü dile getiren Korkmaz, ürünün Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar, Libya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edildiğini belirtti.

Leblebinin doğal ve katkısız yapısıyla öne çıktığını anlatan Korkmaz, ürünün tanıtımının artırılması için uluslararası fuarların önemine dikkati çekti.

Korkmaz, sektörde devlet desteklerinin önemine değinerek, üreticilerin işbirliği içinde hareket etmesiyle ihracatın daha da artırılabileceğini sözlerine ekledi.

