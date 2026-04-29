Tahıl piyasasında ibre tersine döndü! ABD buğdayında sert yükseliş

ABD'de işlem gören buğday vadeli kontratları, Avrupa Birliği'nin açıkladığı güçlü ihracat rakamlarının etkisiyle yükseldi. Mayıs vadeli buğday kontratı yüzde 3,51 artış gösterirken, piyasalarda alım iştahının belirgin şekilde güçlendiği görüldü. AB kaynaklı yüksek ihracat verileri, küresel tahıl fiyatlarını yukarı taşıyan temel unsur oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören kontratlar da bu gelişmelerden doğrudan etkilendi. Avrupa'nın mevcut pazarlama döneminde arpa ihracatını artırması, tahıl grubunun genelinde pozitif bir fiyatlama yarattı.

ARPA İHRACATINDA GÜÇLÜ SIÇRAMA

AB verileri, arpa ihracatında dikkat çekici bir artışı ortaya koydu. Bu sezon ihracat 7,95 milyon tona ulaşırken, geçen yıl aynı dönemde 4,40 milyon ton seviyesinde kalmıştı. Bu yükseliş, uluslararası talebin canlılığını koruduğunu ve Avrupa'nın tedarik gücünü artırdığını gösterdi.

Arpa tarafındaki bu güçlü tablo, tahıl ürünleri arasındaki bağlantı nedeniyle buğday fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi. Artan ihracatın küresel arzı sıkılaştırabileceği beklentisi, yatırımcıların fiyatlamalarına yansıdı.

MISIRDA TERS YÖNLÜ HAREKET

Avrupa Birliği'nin mısır ithalatında ise düşüş görüldü. Güncel verilere göre ithalat 14,46 milyon ton seviyesine gerilerken, geçen yıl aynı dönemde 17,26 milyon ton olarak kaydedilmişti. Bu gerileme, Avrupa'nın tahıl tedarik stratejisinde değişim sinyali verdi.

Mısır ithalatındaki düşüş ile arpa ihracatındaki artış, piyasalarda dikkatle izlenen zıt bir tablo oluşturdu. Bu durum, tahıl ürünleri arasındaki rekabet ve kullanım dengelerinin yeniden şekillendiğine işaret etti.

MALİYETLER FİYATLARDA BELİRLEYİCİ

Jefferies analistlerinin değerlendirmelerine göre, üretim maliyetleri fiyatlar için kritik bir referans oluşturuyor. Buna göre mısırda kile başına maliyet 4,50-5,00 dolar, buğdayda 5,50-7,00 dolar ve soya fasulyesinde 10-12 dolar aralığında hesaplanıyor.

Uzmanlar, fiyat hareketlerinin yalnızca arz-talep dengesiyle değil, aynı zamanda üretim maliyetleriyle de doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Enerji ve gübre maliyetlerindeki değişimler, piyasa üzerinde etkisini sürdürüyor.

KÜRESEL DENGELER YENİDEN KURULUYOR

Avrupa'dan gelen güçlü ihracat verileri, küresel tahıl piyasasında dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Büyük üretici ve tüketici ülkelerdeki gelişmeler, fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Artan arpa ihracatı ve değişen ithalat dengesi, özellikle buğday başta olmak üzere tarımsal emtialarda önümüzdeki dönemde oynaklığın sürebileceğine işaret ediyor.