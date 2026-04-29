Selin Başak Schlosser olayında sır perdesi aralandı! Otel odasında ölü bulunmuştu

Almanya’dan tatil için 20 Nisan’da İstanbul’a gelen Selin Başak Schlosser, 23 Nisan günü Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’nde konakladığı otel odasında hareketsiz halde bulunmuştu. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından şüpheli bulunan ölümle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

TELEFON ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında genç kadına ait cep telefonu, dijital inceleme altına alındı. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu şifresi çözülen telefonda, Schlosser'in intihar notuna ve buna yönelik hazırlık süreçlerini içeren video kayıtlarına ulaşıldı. Bu deliller, olayın bir cinayet değil, intihar olduğu ihtimalini güçlendirerek dosyadaki sır perdesini araladı.

ADLİ TIP RAPORU: DARP VE ZORLAMA YOK

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan genç kadının otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Schlosser’in vücudunda herhangi bir darp, zorlanma veya kesici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Olayın ardından şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ BAKKAL KAMERASINDA

Olaydan kısa süre önce Selin Başak Schlosser'in takip edildiğini iddia ederek bir bakkala sığındığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, genç kadının endişeli bir şekilde içeri girdiği ve yaklaşık 5 dakika boyunca çevredeki kişilerden yardım istediği görülmüştü. Uzmanlar, bu durumun genç kadının o anki psikolojik durumuyla ilgili ipuçları taşıdığını değerlendiriyor.