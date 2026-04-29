  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir! Eyüpsultan'da korkutan buluş “İki haftadan fazla beklemeyiz” mesajı! İsrail’den Lübnan’a müzakere resti ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu! Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti Bakan Bayraktar'dan maden patronlarına gözdağı! Bunu yapanların ruhsatı iptal edilecek Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı Maden işçilerinden Bakan Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyareti Londra'da diplomasi savaşı! İngiltere'den İran'a sosyal medya tokadı!
Trump’tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran’a tam kuşatma!

Trump'tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran'a tam kuşatma!

ABD ile İran arasında 61 gündür süren çatışmaların ardından Washington’dan bölgeyi ateşe atacak yeni bir hamle geldi. "Katil İsrail"in hamisi Donald Trump, danışmanlarına İran’ı ekonomik olarak boğacak uzun süreli bir "deniz ablukası" için hazırlık yapılması talimatını verdi.

Amerikan iş dünyasının yayın organı Wall Street Journal (WSJ) tarafından ortaya atılan iddiaya göre Trump, İran limanlarına yönelik deniz trafiğini tamamen durdurmayı hedefliyor. Trump’ın bu stratejiyle:

  • İran’ın petrol ihracatını sıfırlamayı,
  • Ülke ekonomisini felç ederek Tahran’ı teslim olmaya zorlamayı,
  • "Maksimum baskı" politikasını deniz ablukasıyla bir üst seviyeye taşımayı planladığı belirtiliyor.

Bombardıman yerine abluka: "Daha az riskli"

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump’ın bu kararı alma gerekçesi oldu. ABD Başkanı’nın, İran’ı yeniden bombalamanın veya çatışmadan tamamen çekilmenin "yüksek riskli" olduğunu düşündüğü, deniz ablukasını ise bu seçeneklere kıyasla "daha güvenli bir kuşatma yöntemi" olarak gördüğü aktarıldı.

Tahran’da bekleyiş sürerken Washington "Savaş" diyor

İran’ın başkenti Tahran’da halk, kısa süreli ateşkes sonrası günlük rutinlerine dönmeye çalışırken; Washington’dan gelen bu "uzun süreli kuşatma" sinyali, bölgedeki kalıcı barış umutlarını bir kez daha baltaladı.

Siyonist işgal rejiminin talepleri doğrultusunda şekillenen bu yeni planın, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki enerji krizini daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor. ABD’nin bu korsanvari abluka hazırlığına İran’ın nasıl bir askeri karşılık vereceği ise merak konusu.

Gündem

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz selçuk

Çin Halk Cumhuriyeti'nin işine gelir. Afganistan üzerinden daha çok gider
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23