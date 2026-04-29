Trump’tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran’a tam kuşatma!

Amerikan iş dünyasının yayın organı Wall Street Journal (WSJ) tarafından ortaya atılan iddiaya göre Trump, İran limanlarına yönelik deniz trafiğini tamamen durdurmayı hedefliyor. Trump’ın bu stratejiyle:

İran’ın petrol ihracatını sıfırlamayı,

Ülke ekonomisini felç ederek Tahran’ı teslim olmaya zorlamayı,

"Maksimum baskı" politikasını deniz ablukasıyla bir üst seviyeye taşımayı planladığı belirtiliyor.

Bombardıman yerine abluka: "Daha az riskli"

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump’ın bu kararı alma gerekçesi oldu. ABD Başkanı’nın, İran’ı yeniden bombalamanın veya çatışmadan tamamen çekilmenin "yüksek riskli" olduğunu düşündüğü, deniz ablukasını ise bu seçeneklere kıyasla "daha güvenli bir kuşatma yöntemi" olarak gördüğü aktarıldı.

Tahran’da bekleyiş sürerken Washington "Savaş" diyor

İran’ın başkenti Tahran’da halk, kısa süreli ateşkes sonrası günlük rutinlerine dönmeye çalışırken; Washington’dan gelen bu "uzun süreli kuşatma" sinyali, bölgedeki kalıcı barış umutlarını bir kez daha baltaladı.

Siyonist işgal rejiminin talepleri doğrultusunda şekillenen bu yeni planın, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki enerji krizini daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor. ABD’nin bu korsanvari abluka hazırlığına İran’ın nasıl bir askeri karşılık vereceği ise merak konusu.