"Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi!

Karahasanoğlu, günlerdir fondaş medyanın "iddianame çöp oldu", "gizli tanıktan başka delil yok" şeklinde algı yürüttüğünü hatırlatarak, Adem Soytekin’in bizzat işin içinde olan biri olarak gerçekleri ifşa ettiğini belirtti.

"Görmedim, duydum" yalanı çöktü

Yazısında, Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gibi gazetelerin "Duyan var, gören yok" manşetlerini eleştiren Karahasanoğlu, "Soytekin 'ulaştırdım' diyor; hece hece tekrarlayalım mı?" diyerek rüşvetin somut itirafla tescillendiğini vurguladı.

500 bin dolarlık rüşvet itirafı

Ali Karahasanoğlu’nun aktardığına göre; Adem Soytekin mahkemede, KİPTAŞ Yeşilpınar Evleri projesinde hak edişlerini alabilmek için dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un kendisinden 500 bin dolar rüşvet istediğini açıkça beyan etti. Soytekin’in şu ifadeleri yazıda dikkat çekiyor:

"Kasada nakit yoktu, ortağımdan aldırdım, üstünü tamamladım ve ulaştırdım. Eğer bu parayı vermeseydim, KİPTAŞ hesabındaki paramızı bize uzun süre aktarmayacaklarını açıkça söylediler. Mecbur kaldık."

İmamoğlu’nun pes ettiği an: "Size kolay gelsin"

Karahasanoğlu, daha düne kadar mahkeme heyetine meydan okuyan ve "İftiraname" diyen Ekrem İmamoğlu’nun, Soytekin’in bu net itirafları karşısında adeta "morardığını" ve pes ettiğini yazdı. İmamoğlu’nun, suçlamalar karşısında verecek cevap bulamayıp sadece "Adem Soytekin size kolay gelsin ne diyeyim" diyebildiğine dikkat çeken Karahasanoğlu, bu sözlerin bir çaresizlik itirafı olduğunu belirtti.

"İlkesizlik ve dilsiz şeytanlık"

Yazısında Saadet Partisi ve Milli Gazete gibi mecraların sessizliğini "dilsiz şeytanlık" olarak nitelendiren Karahasanoğlu, Karar gazetesi yazarlarının Macaristan’daki bir olay üzerinden sergilediği cesareti, Türkiye’deki somut rüşvet itirafları karşısında gösteremediklerini ifade etti. Karahasanoğlu, "3 bin dolardan bahsetmiyoruz, 500 bin dolarlık rüşvetten bahsediyoruz. Bir tane suç bile sizin ne mal olduğunuzu göstermeye yeter" diyerek davanın üzerinin örtülemeyeceğini vurguladı.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın>>>