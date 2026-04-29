  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir! Eyüpsultan'da korkutan buluş “İki haftadan fazla beklemeyiz” mesajı! İsrail’den Lübnan’a müzakere resti ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu! Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti Bakan Bayraktar'dan maden patronlarına gözdağı! Bunu yapanların ruhsatı iptal edilecek Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı Maden işçilerinden Bakan Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyareti Londra'da diplomasi savaşı! İngiltere'den İran'a sosyal medya tokadı!
"Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi!
Gündem

"Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi!

İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet ağına ilişkin açılan dev davada, müteahhit Adem Soytekin’in mahkeme huzurunda yaptığı itiraflar, Ekrem İmamoğlu ve destekçilerini köşeye sıkıştırdı. Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında davanın seyrini değiştiren bu itirafları ve muhalif medyanın "delil yok" propagandasının nasıl çöktüğünü kaleme aldı.

Karahasanoğlu, günlerdir fondaş medyanın "iddianame çöp oldu", "gizli tanıktan başka delil yok" şeklinde algı yürüttüğünü hatırlatarak, Adem Soytekin’in bizzat işin içinde olan biri olarak gerçekleri ifşa ettiğini belirtti.

"Görmedim, duydum" yalanı çöktü

Yazısında, Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gibi gazetelerin "Duyan var, gören yok" manşetlerini eleştiren Karahasanoğlu, "Soytekin 'ulaştırdım' diyor; hece hece tekrarlayalım mı?" diyerek rüşvetin somut itirafla tescillendiğini vurguladı.

500 bin dolarlık rüşvet itirafı

Ali Karahasanoğlu’nun aktardığına göre; Adem Soytekin mahkemede, KİPTAŞ Yeşilpınar Evleri projesinde hak edişlerini alabilmek için dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un kendisinden 500 bin dolar rüşvet istediğini açıkça beyan etti. Soytekin’in şu ifadeleri yazıda dikkat çekiyor:

"Kasada nakit yoktu, ortağımdan aldırdım, üstünü tamamladım ve ulaştırdım. Eğer bu parayı vermeseydim, KİPTAŞ hesabındaki paramızı bize uzun süre aktarmayacaklarını açıkça söylediler. Mecbur kaldık."

İmamoğlu’nun pes ettiği an: "Size kolay gelsin"

Karahasanoğlu, daha düne kadar mahkeme heyetine meydan okuyan ve "İftiraname" diyen Ekrem İmamoğlu’nun, Soytekin’in bu net itirafları karşısında adeta "morardığını" ve pes ettiğini yazdı. İmamoğlu’nun, suçlamalar karşısında verecek cevap bulamayıp sadece "Adem Soytekin size kolay gelsin ne diyeyim" diyebildiğine dikkat çeken Karahasanoğlu, bu sözlerin bir çaresizlik itirafı olduğunu belirtti.

"İlkesizlik ve dilsiz şeytanlık"

Yazısında Saadet Partisi ve Milli Gazete gibi mecraların sessizliğini "dilsiz şeytanlık" olarak nitelendiren Karahasanoğlu, Karar gazetesi yazarlarının Macaristan’daki bir olay üzerinden sergilediği cesareti, Türkiye’deki somut rüşvet itirafları karşısında gösteremediklerini ifade etti. Karahasanoğlu, "3 bin dolardan bahsetmiyoruz, 500 bin dolarlık rüşvetten bahsediyoruz. Bir tane suç bile sizin ne mal olduğunuzu göstermeye yeter" diyerek davanın üzerinin örtülemeyeceğini vurguladı.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın>>>

Yolsuzluk, rüşvet, ahlaksızlık! İstanbul'u sömüren İmamoğlu ve avanesi için hesap vakti
Gündem

Adem Soytekin’e söz verildi, Ekrem panikledi! Soytekin: "Konuşmamı engellemeye çalışıyorlar"
Gündem

Kirli ağ İmamoğlu davasında 27. duruşma sona erdi! Mahkemeden Aykut Erdoğdu ve İmamoğlu’na ret!
Gündem

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!
Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu caredizlik değil imaroğlu icin kuyruğu hala dik tutma pozu

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23