Okul şoförü direksiyon başında bayıldı! Öğrenciler direksiyona atladı: İşte faciayı önleyen o anlar

ABD’nin Mississippi eyaletinde Hancock Ortaokulu öğrencilerini taşıyan otobüste yaşanan can pazarı, sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerle dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Otoyolda hızla ilerleyen otobüsün kontrolden çıktığı o kritik anlarda, öğrencilerin sergilediği kahramanlık kameraya yansıdı.

DİREKSİYON BAŞINDA CAN PAZARI KAMERADA

Görüntülerde, sürücü Leah Taylor’ın fenalaşarak bilincini kaybettiği ve otobüsün şeritten sapmaya başladığı görülüyor. Olayın vahametini ilk fark eden 12 yaşındaki Jackson Casnave’in koltuğundan fırlayarak direksiyona sarılması ve Darrius Clark’ın frenlere asılması, aracın takla atmasını veya diğer araçlarla çarpışmasını saniyelerle engelliyor.

“O ANLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU”

Öğrencilerin sadece otobüsü durdurmakla kalmayıp, sürücüye tıbbi müdahalede bulundukları ve acil yardım hattını aradıkları o koordineli çalışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından "mucizevi kurtuluş" olarak yorumlandı. Görüntülerde bir öğrencinin sürücünün başını sabit tuttuğu, diğerinin ise elindeki ilacı kullandığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

“HAYATIMIZI ONLARA BORÇLUYUZ”

Olayın ardından sağlık durumu normale dönen sürücü Taylor, görüntüleri izledikten sonra yaptığı açıklamada, "O anları hatırlamıyorum ama çocukların ne yaptığını görünce hayatımı onlara borçlu olduğumu anladım" dedi. Okul yönetimi, faciayı önleyen 5 kahraman öğrenciyi düzenlenen törenle ödüllendirdi.