  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bayraktar'dan maden patronlarına gözdağı! Bunu yapanların ruhsatı iptal edilecek Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı Maden işçilerinden Bakan Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyareti Londra'da diplomasi savaşı! İngiltere'den İran'a sosyal medya tokadı! Bakanlıktan maden işçilerine ilişkin açıklama İşte KİPTAŞ dairelerinin peşkeş itirafı! Hürmüz’den 72 saatte 52 İran gemisi geçti Abluka komedisi Trump'tan Kral Charles'a: "Sizden daha yakın dostumuz yok!" Öztürkler’den Macron’a tepki ‘Sömürgeci Fransa Türk halkını yok sayamaz’ KKTC Türk toprağıdır Nuray Canan Songür’den tokat gibi cevap! "Sinsice hedef alıyorlar"
Türkiye'den Herzog'a hava sahası tokadı: Saatlerce tur atmak zorunda kaldı
Gündem

Türkiye'den Herzog’a hava sahası tokadı: Saatlerce tur atmak zorunda kaldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Türkiye'den Herzog'a hava sahası tokadı: Saatlerce tur atmak zorunda kaldı

Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Kazakistan ziyareti, Türkiye’nin kararlı duruşuyla adeta bir çileye dönüştü. Türk hava sahasını kullanmasına izin verilmeyen Herzog, Astana’ya ulaşabilmek için Avrupa ve Rusya üzerinden dolambaçlı bir rota izleyerek saatlerce havada mahsur kaldı.

İsrail basınında geniş yankı bulan habere göre, Herzog’u taşıyan uçak normal şartlarda Türkiye üzerinden kısa sürede hedefine varabilecekken, Ankara’nın geçiş izni vermemesi üzerine rotasını değiştirmek zorunda kaldı. İsrail Kanal 12 televizyonu, uçağın Türk hava sahasına girmemek için Avrupa içlerine kadar uzanan ve Rusya üzerinden geçen alternatif bir hat izlediğini bildirdi.

2 saatlik yol 8 saate çıktı

Türkiye’nin "geçit yok" tavrı sonrası rotası uzayan Herzog’un uçağı, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya ancak 8 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından inebildi. Normal rotanın katbekat dışına çıkan uçağın yaşadığı bu gecikme, İsrail basınında "Türkiye engeli" olarak nitelendirildi.

Herzog "İndik" dedi ama rotadan bahsetmedi

Tüm engellemelere ve uzayan yolculuğuna rağmen Astana’ya ulaşan Herzog, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şehre indiğini duyurdu. Ancak Herzog, paylaşımında Türk hava sahası nedeniyle yaşadığı saatler süren rötar ve izlemek zorunda kaldığı alternatif rota hakkında tek kelime etmedi.

Türkiye'nin bu tavrı, bölgedeki kararlı duruşunun ve işgal rejimine yönelik yaptırımlarının sahaya yansıyan somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.

İsrail'in amacı Gazze'yi unutturmak
İsrail'in amacı Gazze'yi unutturmak

Siyaset

İsrail'in amacı Gazze'yi unutturmak

‘Ateşkese rağmen ABD ve İsrail'e güvenmiyoruz’ Biz hala savaştayız
‘Ateşkese rağmen ABD ve İsrail'e güvenmiyoruz’ Biz hala savaştayız

Dünya

‘Ateşkese rağmen ABD ve İsrail'e güvenmiyoruz’ Biz hala savaştayız

"İki haftadan fazla beklemeyiz" mesajı! İsrail’den Lübnan’a müzakere resti
“İki haftadan fazla beklemeyiz” mesajı! İsrail’den Lübnan’a müzakere resti

Dünya

“İki haftadan fazla beklemeyiz” mesajı! İsrail’den Lübnan’a müzakere resti

Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış
Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış

Dünya

Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Katili kabul edenlere yazıklar olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23