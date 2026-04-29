Türkiye'den Herzog’a hava sahası tokadı: Saatlerce tur atmak zorunda kaldı

İsrail basınında geniş yankı bulan habere göre, Herzog’u taşıyan uçak normal şartlarda Türkiye üzerinden kısa sürede hedefine varabilecekken, Ankara’nın geçiş izni vermemesi üzerine rotasını değiştirmek zorunda kaldı. İsrail Kanal 12 televizyonu, uçağın Türk hava sahasına girmemek için Avrupa içlerine kadar uzanan ve Rusya üzerinden geçen alternatif bir hat izlediğini bildirdi.

2 saatlik yol 8 saate çıktı

Türkiye’nin "geçit yok" tavrı sonrası rotası uzayan Herzog’un uçağı, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya ancak 8 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından inebildi. Normal rotanın katbekat dışına çıkan uçağın yaşadığı bu gecikme, İsrail basınında "Türkiye engeli" olarak nitelendirildi.

Herzog "İndik" dedi ama rotadan bahsetmedi

Tüm engellemelere ve uzayan yolculuğuna rağmen Astana’ya ulaşan Herzog, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şehre indiğini duyurdu. Ancak Herzog, paylaşımında Türk hava sahası nedeniyle yaşadığı saatler süren rötar ve izlemek zorunda kaldığı alternatif rota hakkında tek kelime etmedi.

Türkiye'nin bu tavrı, bölgedeki kararlı duruşunun ve işgal rejimine yönelik yaptırımlarının sahaya yansıyan somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.