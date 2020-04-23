  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaşlı kadın yangında can verdi

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

2020-04-23 22:01:36 -
Yaşlı kadın yangında can verdi

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Görmeli köyünde bir evde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yangını bildirmeleri üzerine ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 83 yaşındaki Şerife Vanlı hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ederken, hayatını kaybeden yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı