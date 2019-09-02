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Yaşlı kadın horozu tarafından öldürüldü

Avustralya'da yaşlı bir kadın, kümesten yumurta toplarken horozunun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:36
Yaşlı kadın horozu tarafından öldürüldü

Avustralya'da yaşlı bir kadının horozu tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Avustralya'nın güneyinde yaşayan yaşlı bir kadın kümesten yumurta toplarken horozunun saldırısına uğradı.

Yaşlı kadın horozun gagalamasıyla varisli damarına gelen darbeler sonucu kan kaybından hayatını kaybetti.

Horozun kurbanı yaşlı kadının ismi ve yaşı ailesinin daha fazla travma yaşamaması için gizli tutuldu.

Akılalmaz olay sonucunda, zararsız hayvanların öldürücü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldı.

Tartışma konusu oldu

Adelaide Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Roger Byard, başka bir yaşlı kadının da bacağını bir kedinin tırmalaması sonucunda hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Zararsız hayvanların neden olduğu ölümler üzerine çalışan Profesör Byard, Avustralya gazetesi ‘Adelaide Now’a "Yaşlı insanların varisli damarlarını basit bir operasyonla tedavi ettirmeleri içi çalışıyorum, çünkü özellikle varisli damarlar kolayca parçalanabiliyor" dedi.

Byard ayrıca, kedilerin insanların bacak ve ayak bileklerine sürtünmeyi sevdiğini, insanların arkasında oturduğunu ve bunun da yaşlı insanlarda yaralanmalara yol açabileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:36
  1. horoz
  2. horoz sahibini öldürdü

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