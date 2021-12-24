Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Bartın’da yolu karla kapanan köydeki yaşlı hastaya UMKE ekipleri paletli ambulansla ulaştı.





Bartın’da yoğun kar yağışı sonrası onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken 112 Sağlık ambulanslarının ulaşım sağlayamadığı köyler için UMKE ekipleri seferber oldu. Ulus ilçesine bağlı Doruca Şahinci köyünde genel sağlık durumu bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılması gereken yaşlı vatandaşın yakınları 112 Sağlık ekiplerini arayarak ambulans talep etti. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda ambulansın ilerleyememesi üzerine devreye paletli ambulans girdi. Paletli ambulans ile kilometrelerce yolu aşan UMKE ekipleri hasta vatandaşın ilk müdahalesini yaptı. Sedye ile paletli ambulansa alınan ve sağlık ekiplerin hazır bekletildiği bölgeye kadar getirilen hasta, buradan da ambulansa transfer edilerek hastaneye kaldırıldı. Bartın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.