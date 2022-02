Yaşlı çiftin mutluluk gözyaşları!

YENİ AKİT ANKARA

Help Me Türkiye Yardım Dernegi Yöneticileri yıllardır yatalak olan engelli vatandaşın ihtiyacı olan hasta taşıyıcı liftini Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ve hayırseverlerin desteği ile hasta taşıyıcı liftini alarak Antalya'daki evlerine teslim ettiler. Kurulumunu bizzat yapan Help Me Türkiye yetkilileri engelli vatandaşımızın eşi Ayşe teyze ile bir süre sohbet ederek hasta hakkında bilgiler aldı.

Umutlarımın tükendiği anda geldiniz

Yardım severlere dualar eden Ayşe teyze, "Bize hızır gibi yetişen ve sesimizi duyan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Umutlarımızın tükendiği anda bana yardımcı oldular. 65 yaşında tek başıma eşime bakmaya çalışıyorum. Gücümün ve umudumun tükendiği anda bana yardım eli uzatarak beni çok mutlu ettiler. Rabbim onlara darlık yüzü göstermesin, hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Yardıma muhtaçlara el uzatmaya devam edeceğiz

Help Me Türkiye Yardım Derneği Yöneticisi İlhan Ergincan, " Yeryüzünde ne kadar yardıma muhtaç şehit, gazi, yetim ve öksüz çocuk varsa orada Help Me Yardım Derneğinin bir eli onların üzerinde olacak. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaclarina destek olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.