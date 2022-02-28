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Yaşam Yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı!
Yaşam

Yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evli oldukları öğrenilen 74 ve 69 yaşlarındaki yaşlı çift el ele tutuşup denize atladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 21:15:00 - 2022-02-28 21:20:10

Muğla’nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ. ele ele tutuşup denize atladı.

Son anda kurtarıldılar

Olayı gören çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, çift boğulmak üzereyken son anda kurtardı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden alındıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alındı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çift tedavi altına alınırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O anlar saniye saniye kaydedildi

Çiftin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşlı çiftin ailevi problemler yaşadıkları öğrenildi.

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