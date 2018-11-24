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Yaşlı annesini feci şekilde dövüp, parmaklarını gözüne soktu

Afyon'da akli dengesinin bozun olduğu iddia edilen bir şahıs, 69 yaşındaki yaşlı annesini döverek parmaklarını gözlerine soktu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:31
Yaşlı annesini feci şekilde dövüp, parmaklarını gözüne soktu

Afyon'un Emirdağ ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen H.K. (40) tartıştığı annesi Sultan K.'yi (69) döverek, parmaklarını sokarak gözlerine zarar verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ağır yaralanan annesi hastaneye sevk edildi.

Emirdağ'a bağlı Davulga beldesi Karakuyu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan H.K., aynı evde yaşadığı annesi Sultan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. annesini dövmeye başladı. Sultan K., dengesini kaybedip yere düşerken vurmaya devam eden H.K., parmaklarını annesinin gözlerine soktu.

Olayı duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Sultan K.'ye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise evdeki H.K.'yi gözaltına almak istedi. Jandarmaya güçlük çıkaran H.K. gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Ambulansla götürüldüğü Emirdağ Devlet Hastanesi'nde iki gözünün de zarar gördüğü belirlenen Sultan K. daha sonra Eskişehir'e sevk edildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:31
  1. Eskişehir
  2. Afyon
  3. Emirdağ
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