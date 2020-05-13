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Aktüel

Yaşlı adamın engeli oğlu için muhabbet kuşu talebi yerine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:16:08 -
Yaşlı adamın engeli oğlu için muhabbet kuşu talebi yerine getirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 75 yaşındaki Çetin Vergi'nin engeli oğlu için istediği muhabbet kuşu talebi, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından karşılandı.

Emek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Çetin Vergi, Sivas Belediyesini arayarak engeli oğlu Samet için muhabbet kuşu istediğini söyledi.

Talebin iletilmesi üzerine Başkan Bilgin, muhabbet kuşu alınması talimatını verdi.

Belediye görevlilerince satın alınan iki muhabbet kuşu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman tarafından aileye teslim edildi.

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