Yaşlı adamın bağırsağından çıktı! Hayrete düşürdü

Muğla’da ikamet eden 64 yaşındaki bir vatandaş, birçok hastaneye başvuruda bulundu.

Karın ağrısı ve kusma atakları şikayerleri olan hasta, problemine çare bulamadı.

Son olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’ne başvuran hasta, Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz tarafından muayene edildi.

Hastanın tetkikler sonucu ince bağırsağında yabancı bir cisimle tıkanıklık tespit edildi.

Doç. Dr. Yılmaz ve genel cerrahi ekibinin katıldığı yaklaşık iki saat devam eden operasyon sonucun hastanın ince bağırsağında nadiren görülen bir durum ile karşı karşıya gelindi.

Tıkanmanın yaklaşık 50 tane zeytin çekirdeği ve birçok incir partiküllerinden kaynaklandığı belirlendi.

"Çekirdeklerini yemeyelim"

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demirkıran ise, hastanın bir seneden beri devam eden karın ağrısı, bulantı ve ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Demirkıran, yaptıkları tetkiklerde kalın bağırsağı ve ince bağırsağının birleşim yeri bölgesinde yabancı bir cisim olduğunu belirlediklerini ve bunun üzerina hastayı ameliyata aldıklarını, ameliyatta o kısmı çıkardıklarını söyledi.

Ameliyatta birçok zeytin çekirdeği ile karşılaştıklarını belirten Demirkıran, halkın sebze ve meyveleri yerken, çekirdeklerini yememelerini tavsiye etti. Şifa niyetine insanların bunu yiyebildiğini ifade eden Demirkıran, ama bunları vücudun çoğunlukla sindiremediğini, bu nedenle böyle bağırsak tıkanıklığı apandisit gibi bir takım sıkıntılara neden olabildiğini belirtti.

"Uç uca tekrar ekledik"

Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da yapılan hazırlıklardan sonra hastayı ameliyata aldıklarını belirtti.

Yılmaz, ameliyat yerine baktıklarında, doğru tespit yaptıklarını gördüklerini, 40-50 adet kadar zeytin çekirdeği ile karşılaştıklarını, bunun nadir gördükleri bir durum olduğunu, hatta şimdiye kadar görmedikleri bir durum olduğunu söyledi.

Ameliyat tekniği olarak ince bağırsağındaki bu kısmı çıkartıp, ince bağırsaklarını uç uca yeniden eklediklerini bildiren Yılmaz, bu ameliyatın kendileri için kısa bir ameliyat olduğunu ifade etti.

Hastayı ameliyatın ardından servise aldıklarını, sağlığına kavuştuğunu ve taburcu ettiklerini bildiren Yılmaz, hastanın şu an herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını kaydetti.

Bu tür vakalarda başka yabancı cisimler ile de karşılaştıklarını bildiren Yılmaz, safra taşları ile daha sık karşılaştıklarını, safra taşlarının ince bağırsağı tıkayabildiğini ya da psikotik rahatsızlıkları olan hastaların buldukları şeyleri yiyebildiğini söyledi.