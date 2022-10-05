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Aktüel Yaşlı adamı öldürdüğü ileri sürülen zanlı yakalandı
Aktüel

Yaşlı adamı öldürdüğü ileri sürülen zanlı yakalandı

Tokat'ta bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 19:18:00 -
Yaşlı adamı öldürdüğü ileri sürülen zanlı yakalandı

Tokat-Niksar'da bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çay köyünde yalnız yaşayan Rıza Saban'ın (80) evinde hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Saban'ın başına çeşitli cisimlerle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma, cinayet zanlısı olarak T.K'yi (40) gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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