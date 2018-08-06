Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Dodurga’ya bağlı Tutuş köyünde yalnız yaşayan Mustafa Gören’den (63) bir süre haber alamayan komşuları, kontrol etmek amacıyla evine geldiler. Mustafa Gören’i yatak odasında hareketsiz yatarken bulan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan sağlık kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.