Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Dodurga ilçesinde 63 yaşındaki şahıs, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:21
Dodurga’ya bağlı Tutuş köyünde yalnız yaşayan Mustafa Gören’den (63) bir süre haber alamayan komşuları, kontrol etmek amacıyla evine geldiler. Mustafa Gören’i yatak odasında hareketsiz yatarken bulan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan sağlık kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
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