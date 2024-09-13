  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yaşları küçük ama yürekleri büyük! İsrail'i boykot: Tespih ve bileklik satarak gelirini Gazze'ye gönderdiler
Aktüel

Yaşları küçük ama yürekleri büyük! İsrail'i boykot: Tespih ve bileklik satarak gelirini Gazze'ye gönderdiler

Yeniakit Publisher
2024-09-13 19:02:00 - 2024-09-13 20:31:27
Yaşları küçük ama yürekleri büyük! İsrail'i boykot: Tespih ve bileklik satarak gelirini Gazze'ye gönderdiler

Türkiye'de ve bir çok ülkede vatandaşlar, İsrail menşeili marka ve ürünlere boykot ediyor. Markalar ise boykotu delmek için ellerinden geleni yapıyor. Bu kez Malatya'da 4 küçük arkadaş, cami önünde satarak elde ettikleri parayı Malatya Umut Kervanı Derneği aracılığı ile Gazze'ye bağışladı.

Malatya'da 4 küçük arkadaş, Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmamak amacıyla yaptıkları tespih ve el bileklerini vakit namazlarında cami önünde satarak elde ettikleri parayı Malatya Umut Kervanı Derneği aracılığı ile Gazze'ye bağışladı.

İşgalci siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli şehid oldu, 95 bin 125 kişi de yaralandı.

Soykırımın başladığı ilk günlerden bu yana Türkiye'de Umut Kervanı ve Yetimler Vakfı'nın da aralarında bulunduğu birçok yardım kuruluşunun, Gazze'ye yardım ulaştırabilmek için başlattıkları yardım kampanyaları sürüyor.

Büyüklerin yanı sıra özellikle küçük çocukların Gazze'deki Müslümanlara yardım ulaştırabilmek için verdikleri çaba takdir topluyor.

Trump tartışmasına odaklandı! Trump: Harris ile yeni bir canlı yayın düellosu olmayacak!" target="_blank">
Amerika Harris-Trump tartışmasına odaklandı! Trump: Harris ile yeni bir canlı yayın düellosu olmayacak!
Amerika Harris-Trump tartışmasına odaklandı! Trump: Harris ile yeni bir canlı yayın düellosu olmayacak!

Dünya

Amerika Harris-Trump tartışmasına odaklandı! Trump: Harris ile yeni bir canlı yayın düellosu olmayacak!

Çin’den yerli üreticilere uyarı: O ülkeye yatırım yapmayın! Türkiye'nin Çin planları...
Çin’den yerli üreticilere uyarı: O ülkeye yatırım yapmayın! Türkiye'nin Çin planları...

Ekonomi

Çin’den yerli üreticilere uyarı: O ülkeye yatırım yapmayın! Türkiye'nin Çin planları...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı..
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı..

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı..

Türkiye'nin o ili 30 yıllık üretim izni aldı! Şirket G4 Viranşehir 10 GES projesi için hazırlanıyor!
Türkiye'nin o ili 30 yıllık üretim izni aldı! Şirket G4 Viranşehir 10 GES projesi için hazırlanıyor!

Ekonomi

Türkiye'nin o ili 30 yıllık üretim izni aldı! Şirket G4 Viranşehir 10 GES projesi için hazırlanıyor!

Bayraktar TB2 almışlardı: Endonezya, Türkiye’den savaş gemisi alacak! İlan edildi
Bayraktar TB2 almışlardı: Endonezya, Türkiye’den savaş gemisi alacak! İlan edildi

Teknoloji

Bayraktar TB2 almışlardı: Endonezya, Türkiye’den savaş gemisi alacak! İlan edildi

Boeing’in başı dertten kurtulmuyor! 33 bin işçi greve başladı!
Boeing’in başı dertten kurtulmuyor! 33 bin işçi greve başladı!

Dünya

Boeing’in başı dertten kurtulmuyor! 33 bin işçi greve başladı!

Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi
Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

Aktüel

Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir
Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir

Aktüel

Zafer Şahin'den Fatih Altaylı'ya: Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hamdiye kaya

Allah sayılarını artırsın gönüllerindekini önlerine çıkarsın inşaallah
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23