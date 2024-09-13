Yaşları küçük ama yürekleri büyük! İsrail'i boykot: Tespih ve bileklik satarak gelirini Gazze'ye gönderdiler

Malatya'da 4 küçük arkadaş, Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmamak amacıyla yaptıkları tespih ve el bileklerini vakit namazlarında cami önünde satarak elde ettikleri parayı Malatya Umut Kervanı Derneği aracılığı ile Gazze'ye bağışladı.

İşgalci siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli şehid oldu, 95 bin 125 kişi de yaralandı.

Soykırımın başladığı ilk günlerden bu yana Türkiye'de Umut Kervanı ve Yetimler Vakfı'nın da aralarında bulunduğu birçok yardım kuruluşunun, Gazze'ye yardım ulaştırabilmek için başlattıkları yardım kampanyaları sürüyor.

Büyüklerin yanı sıra özellikle küçük çocukların Gazze'deki Müslümanlara yardım ulaştırabilmek için verdikleri çaba takdir topluyor.



