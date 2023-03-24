Yaşlanmayı geciktiren hücreleri yenileyen çay! Cildi 10 yaş genç gösteriyor: Her gün bir bardak! Muhteşem çay



Araştırmalar, bu çayın, kan basıncını düşürebildiği, bakterilerle savaşabildiği ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Üstelik hücreleri yenileyebilen içeriği sayesinde yaşlanmayı da geciktirerek uzun süre boyunca sağlıklı bir yaşam sürmenizi kolaylaştırıyor. İşte hibiskusun hiç bilmediğiniz faydaları…

ANTİOKSİDANLAR SAYESİNDE YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Antioksidanlar, hücrelere zarar veren ve serbest radikal olarak adlandırılan bileşiklere karşı önemli bir savaş verir. Hibiskus çayı ise güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin birikmesini engeller ve bu nedenle ortaya çıkan ölü hücreleri yenilerken aynı zamanda serbest radikallerin neden olduğu yaşlanma etkilerine karşı önemli bir engelleyici olarak çalışır.



Yapılan çalışmalar, hibisküs özünün antioksidan enzimlerinin sayısını artırdığı ve serbest radikallerin zararlı etkilerini %92'ye kadar azalttığı tespit edildi . Bir diğer araştırmada benzer sonuçlar elde edilerek hibiskusun bu etkileri genel olarak ispatlandı. İnsanlar üzerindeki etkilerinin ispatlanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da genel itibariyle hücre yenileyici ve iyileştirici özellikleri bilimsel olarak ispatlanmıştır.



TANSİYONU DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUYOR

Hibiskus çayının en etkileyici ve bilinen faydalarından biri, tansiyonu düşürmesidir. Yüksek tansiyon, ilerleyen süreçte kalbe yük bindirmesi nedeniyle kalbin zayıflamasına ve ölümcül birçok kalp hastalığı riskinin ortaya çıkmasna neden olabilir.



Yapılan çalışmalar ise her iki farklı tansiyon biçiminde de düşüş sağladığını ortaya koydu. Yapılan çalışmalardan birinde, yüksek tansiyonu olan 65 kişi iki farklı gruba bölündü. Bir grupta hibiskus çayı tüketilirken diğer grupta tüketilmedi. Altı hafta sonra, hibiskus çayı içenlerin tansiyon düzeylerinde önemli oranda düşüş tespit edildi.

Yaşlanmayı geciktiren ölü hücreleri yenileyen mucize

Fakat tüm bunların yanı sıra hibiskus çayı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olsa da uzman kontrolünde kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilme riski nedeniyle doktorunuza danışmadan tüketmemeniz önerilir.

ANTİOKSİDANLAR SAYESİNDE YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Hibiskus çayı ise güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin birikmesini engeller ve bu nedenle ortaya çıkan ölü hücreleri yenilerken aynı zamanda serbest radikallerin neden olduğu yaşlanma etkilerine karşı önemli bir engelleyici olarak çalışır

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KANDAKİ YAĞ SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Kan basıncını düşürmesinin yanı sıra bazı araştırmalarda hibiskus çayının kalp hastalığının bir diğer önemli risk faktörü olan kandaki yağ seviyelerinde de düşüş sağladığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalardan biri, diyabeti olan 60 kişiye hem hibiskus hem de siyah çay verildi. Bir ay sonra, hibiskus çayı içen kişilerde HDL (iyi) kolesterol düzeylerinde artış, toplam kolesterol ve LDL (kötü) kolesterol, trigliseritlerde azalma ortaya çıktı.

Genel etkiler ile ilgili olarak daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç duyulsa da küçük ölçekli çalışmalarda elde edilen veriler, kandaki yağ seviyelerinde düşüş tespit edilmesi, hibiskus çayının önemli etkileri arasında yerini alıyor.

KARACİĞER SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİYOR

Protein üretmek, safra salgılamak ve yağları parçalamak gibi oldukça önemli işlevler sunan karaciğer, genel sağlığın devamlılığı için hayati bir organ olarak öne çıkıyor. Bazı araştırmalar ise hibiskus çayının karaciğer sağlığını iyileştirdiği ortaya konuyor.



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