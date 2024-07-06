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Kadın - Aile Yaşlandıkça çöken göz altlarını 10 yaş gençleştiriyor: İyi gelen nedir ve nasıl kullanılır? Sağlıklı yaz için öneriler
Kadın - Aile

Yaşlandıkça çöken göz altlarını 10 yaş gençleştiriyor: İyi gelen nedir ve nasıl kullanılır? Sağlıklı yaz için öneriler

Yeniakit Publisher
2024-07-06 20:31:00 - 2024-07-06 20:34:06
Yaşlandıkça çöken göz altlarını 10 yaş gençleştiriyor: İyi gelen nedir ve nasıl kullanılır? Sağlıklı yaz için öneriler

Yaz mevsiminde sağlıklı geçirmek için tavsiyeler Yaşlanmaya başladıkça ciltte oluşan farklılıkları önlemek için birçok farklı alternatifi deneyebiliriz. Moruk gözler yok oluyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarda verdiği tavsiyelerde dikkat çeken Dr. Anthony Youn, göz kapaklarının yaşlanmasını önlemek ve tersine çevirmek için tüyoları verdi.

Cildinizde yaşlanmaya bağlı olarak gelişen farklılıklar her zaman aynı olmayabilir. Cilt yapısında bir değişiklik yokken göz kapaklarında yaşlanma belirtilerine rastlayabilirsiniz. İşte şişkinlik, sarkık cilt ve göz altı torbalarını önlemek için yapılması gerekenler.

Güneş gözlüğü

Geçtiğimiz aylarda görüntülenen bir sosyal medya paylaşımında çeşitli yorumlarda bulunan Youn, güneş gözlüğü kullanmanın göz kapaklarına etkisinden bahsetti. Düzenli bir şekilde kullandığınız zaman yalnızca UV ışınlarından korumuyor, aynı zamanda kırışıklıkları da önleyebiliyor.
Kırışıklık durumunu azaltmak için güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olabilir. Genellikle '400 nm'ye kadar UV emilimi' yazan bir gözlük tercih etmeniz gerekiyor. Bu ifade, seçtiğiniz gözlüğün %99 oranında UV ışınlarını önlediği anlamına geliyor.
İşlenmiş gıdalar
İşlenmiş gıdaların sağlığa olan zararları her zaman ön plana çıkıyor. Bu durum aynı zamanda cilt problemlerini ve göz kapaklarına zararı da beraberinde getiriyor. Youn, işlenmiş gıda tüketiminin göz çevresindeki şişkinliği artırabileceğini belirtiyor.
Gıdaların içerisinde bulunan tuz miktarı ve zararlı bileşenler cilde sayısız zarar getirebilir. Bu hassasiyete sahip olarak işlenmiş gıda tüketimini azaltmalısınız.
Yapılan birçok araştırmanın sonucunda çoğu insanın belirli alerjilere sahip olduğu anlaşılıyor. Birbirinden farklı alerjiler olsa da birçoğu cilt yapısını inanılmaz derecede etkiliyor.
Youn, alerjilerin kontrol altına alınması ve göz kapaklarına el ile temas edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Göz kapağı derisi, vücudun en ince bölgelerinden biridir. O nedenle alerji ve tahrişe davetiye çıkaran durumlardan sakınmalısınız.
Retinol göz kremi
Vücudun kolajenini artıran retinol, cildin incelmesini, kırışmasını büyük ölçüde önleyebilir. Ancak bu noktada kullanılan miktar önemlidir. Youn takipçilerine retinol kullanımını tavsiye etse de bunun düşük konsantrasyonlu kremler ile sağlanması gerektiğini söylüyor.

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