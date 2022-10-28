  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Mersin Büyükşehir Kandil’i aratmıyor! PKK’lı otobüs şoförü Asiye Şahin de...

Doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel ilk kez bu kadar açık tarih verdi... İşte doların çakılacağı tarih

Meral Akşener'den büyük skandal! Böyle rezalet görülmedi

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Hadi oradan be

0548 853 .. .. Bu numaranın tuzağına sakın düşmeyin

Tüm hazırlıklar tamamlandı! Türkiye yarını bekliyor

Operasyonla yakalandı! Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

25 günlük akaryakıt kalınca ülke karıştı! Vali çılgına döndü: Dolandırılıyoruz

İYİ Parti’ye katılan Turan Çömez’in Meral Akşener’i çıldırtacak fotoğrafı: PKK’lı Mustafa Topkaya ile omuz omuza…

Alman kadın neye uğradığını şaşırdı! Rus adama tokat atınca olanlar oldu
Gündem Yaşından başından utanmadı! Cezasını buldu
Gündem

Yaşından başından utanmadı! Cezasını buldu

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan büfeci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 15:22:00 -

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de işlettiği büfeden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine U.N. ile temasa geçen 4 şahıstan 4 paket halinde 1,34 gram metamfetamin maddesi, 103 kapsül sentetik ecza hap, 1,56 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Olayın devamında gözaltına alınan U.N.'nin ikameti ile iş yerinde yapılan aramalarda, 17,30 gram esrar, 17 kapsül sentetik ecza hap ve 1 gram metamfetamin maddesi elde edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan U.N. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23