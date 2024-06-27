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Yerel Yaşına bakmadan ATV'ye bindi! Yaşlı adamın ibretlik sonu
Yerel

Yaşına bakmadan ATV'ye bindi! Yaşlı adamın ibretlik sonu

Yeniakit Publisher
2024-06-27 16:15:21 - 2024-06-27 16:15:21

Yozgat’ta kullandığı ATV’den düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yozgat’ta dönüş yapacağı sırada yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından menfeze düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Kürşat Caddesi’nde meydana geldi. Saim Polat (76), idaresindeki ATV ile seyir halindeyken dönüş yapacağı sırada kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan istinat duvarından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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