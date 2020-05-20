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Spor

Yasin Yener: "Hedefimiz zirve"

2.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:51:52 -
Yasin Yener: "Hedefimiz zirve"

2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Tuzlaspor’un etkili isimlerinden Yasin Yener, hedeflerinin zirve olduğunu söyledi.


TFF 1. Lig’e çıkma mücadelesi veren Tuzlaspor’da takımın etkili isimlerinden Yasin Yener, sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi. Bu sezon ligde ve kupada 25 maçta forma giyen ve 3 golle takımına katkıda bulunan tecrübeli oyuncu, Tuzlaspor’un aldığı sonuçlarda da büyük pay sahibi oldu. 2. Lig Kırmızı Grup’ta 53 puanla 4. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, lider Bandırmaspor’un 7 puan gerisinde Play-Off hattında yer alıyor. Korona virüs nedeniyle evde kalınan bu günlerde hazırlıklarını da sürdüren Yasin Yener, "Formda kalmak çok önemli. Bu sezonu en iyi noktada bitirmemiz gerekiyor. Amacımız TFF 1. Lig’e yükselmek. Bunun için de ligler başladıktan sonra elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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