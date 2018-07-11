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Yasin Öztekin'e Süper Lig'den 2 talip!

Geçtiğimiz sezonun son şampiyonu Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği Yasin Öztekin, Süper Lig ekibi 2 takımla görüşmelere başladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:04
Yasin Öztekin'e Süper Lig'den 2 talip!

Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği Yasin Öztekin, Süper Lig takımları ile görüşmelere başladı.

Yasin için Kasımpaşa ve Bursaspor'un devrede olduğu öğrenildi.

Bursaspor yönetiminin, İstanbul ekibiyle yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve olumlu geçtiği öğrenildi.

Kasımpaşa da bu konu hakkında kaarrını ilerleyen günlerde verecek. Yasin'in İstanbul ekibine daha sıcak baktığı iddia ediliyor

Geçen sezon sadece 6 maçta ilk 11 şansı bulan Yasin, forma giydiği 29 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:04
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Bursaspor
  4. Kasımpaşa
  5. Yasin Öztekin
  6. Süper Lig

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