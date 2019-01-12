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Yasin Özlü kimdir nereli ve kaç yaşında?

Yasin Özlü AK Parti Başkale belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Yasin Özlü’nün kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Altınnal A.Ş Genel Müdürlüğüne tanan M. Yasin Özlü kimdir? Yasin Özlü nereli ve kaç yaşında? İşte Yasin Özlü biyografisi…

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:53
Yasin Özlü kimdir nereli ve kaç yaşında?

Yasin Özlü AK Parti Başkale belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Yasin Özlü’nün kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Daha sonra Altınnal A.Ş Genel Müdürlüğüne tanan M. Yasin Özlü kimdir? Yasin Özlü nereli ve kaç yaşında? İşte Yasin Özlü biyografisi…

Yasin Özlü kimdir? 

1980 de Kocaelili de doğdu. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünden Yüksek Lisansını tamamladı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Belde A.Ş Gülenyüzler Müdürlüğü görevi yaptı. Ardından Gebze Bölgesi Özel Kalem Müdürlüğü görevinde iken Altınnal A.Ş Genel Müdürlüğüne atanan M.Yasin Özlü Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:53
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. Yasin Özlü kimdir?
  4. Yasin Özlü nereli?
  5. Yasin Özlü AK Parti Başkale belediye başkan adayı
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