Yasin Ozan: “Savaşçı karakterimle takıma katkı sağladığıma inanıyorum”

Altınordu’nun başarılı santrforu Yasin Ozan, oyun sistemlerinin kanat oyuncuların skor üretmesi üzerine olduğunu söylerken santrfor olarak gol sayısı az olsa da savaşçı karakteriyle takıma katkı sağladığına inandığını vurguladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da, ligin geride kalan 28 haftasında iki gol, iki asistlik bir performans sergileyen Yasin Ozan, savaşçı yapısıyla teknik ekibin santrfordaki her zaman ilk tercihi oldu. Bu sezon 19 lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapan tecrübeli futbolcu, oyun sistemlerinden bahsederek, “Oyun sistemimiz, daha çok kanat oyuncularının skor üretmesi üzerine kurgulanmış durumda. Bir santrfor olarak gol sayım az olsa da savaşçı karakterimle takıma katkı sağladığıma inanıyorum” dedi.

Akademi oyuncuları A Takımı oluşturacak

Altınordu’nun A Takım - Akademi iş birliğini çok iyi sağladığını da ifade eden Yasin Ozan, “Her sezon çok üst düzey oyuncular, A Takım’ düzeyinde forma giyiyor. Oğulcan Ülgün, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan’a Burak İnce, Ravil Tagir, Onur Taha Takır, Muzaffer Kocaer, Ali Emre Yanar eklendi. Bu sayılar daha da yükselecek. Şuna inanıyorum bir süre sonra Altınordu A Takımı kadrosunun tamamı akademi patentli oyunculardan oluşacak” şeklinde konuştu.