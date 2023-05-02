Yasin Börü'nün şehadetini konu edinen Kanlı Ekim filminin fragmanı yayınlandı!
Kobani olaylarında HDP'liler tarafından vahşice katledilen şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının başına gelenlerin anlatıldığı Kanlı Ekim filminin ilk fragmanı yayınlandı.
Yasin Börü kurban eti dağıtırken Selahattin Demirtaş'ın yaptığı sokağa çıkma çağrısına uyan HDP-PKK'lılar tarafından şehit edilmişti.
Yasin Börü ve arkadaşlarını konu edinen Kanlı Ekim'e ait ilk fragmanda filmin çok yakında vizyona gireceği belirtildi.
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