Yasin Börü’nün babası kimdir? Yasin Börü'nün babası nereli?

HDP’nin çağrısı ile PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile DAEŞ arasında Kobani’de meydana gelen çatışmalar bahane edilerek 6 Ekim 2014’te Diyarbakır başta olmak üzere bir çok ilde olaylar yaşandı. Selahattin Demirtaş’ın Kobani olaylarının bizzat baş sorumlusudur.

Yasin Börü 2014 yılında Diyarbakır'da gerçekleşen ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla Kobani bahanesiyle sokakların yakılıp yıkıldığı Kobani olayları sırasında terör sempatizanları tarafından şehid edildi. Yasin Börü, oğlunun olay tarihinde Gaffar Okan Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisiydi. 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin çağrısı üzerine Halep ilinin Kobani kasasabındaki olayları bahane ederek birçok ilde terör gösterileri düzenlendi.

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü olan 7 Ekim'de Diyarbakır'ın İskanevleri’nde kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları terör örgütü PKK’la teröristlerin saldırısına uğradı. Yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz şehit edildi. Olaylar sırasında Türkiye genelinde 53 kişi şehit edildi.

Yasin Börü babası kimdir?

Yasin Börü’nün babası Fikri Börü, Yasin Börü’nün annesi ise Hatice Börü’dür.