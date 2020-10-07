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Aktüel Yasin Börü mezarı başında anıldı
Aktüel

Yasin Börü mezarı başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:43:14 -
Yasin Börü mezarı başında anıldı

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, Diyarbakır merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Partili kadınlar, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü'yü mezarı başında andı.

Kaya, Beyoğlu ve beraberindekiler, şehitler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Kaya, Yasin Börü ve 3 arkadaşının 2014 yılında ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın 3'üncü katında linç edildiklerini anımsattı.

HDP'nin yaptığı sokağa çıkma çağrısının ardından şiddet olaylarının başladığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Bu çağrıyı yapanlar, kendilerinden olmayan, dindar herkesi DEAŞ'çı ilan ederek hedef gösteriyordu. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindedirler. Yüce milletimizi terörle tehdit edenler, bölgede vatandaşlarımızın canlarına, mallarına ve namuslarına kastedenler iyi bilmelidir ki bu topraklarda Yasinler, Ahmetler, Hasanlar, Riyatlar, Yusuflar bitmez. 6-8 Ekim olayları bu millete, bu topraklara ihanetin resmidir. Bu ihanetin hesabını milletimiz de yargıda soruyor."

Yasin Börü ve arkadaşlarının acısını unutmalarının söz konusu olmadığını belirten Beyoğlu da "Terörün ve terörü destekleyen zihniyetin ne kadar zalim olduğu bu vahşetle bir kez daha ortaya çıktı. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem." diye konuştu.

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