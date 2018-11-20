Yasin Börü davasında flaş gelişme!

İstinaf Mahkemesi, Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasının kararına yapılan itirazları esastan reddetti, mahkemenin kararını yerinde buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Nisan 2017'de sanıklardan 16'sının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıl, 2 sanığın 5'er kez müebbet ve 19'ar yıl ve suça sürüklenen 6 çocuğun ise 124'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılması kararına yapılan itirazı inceledi.

İnceleme sonucu Ankara 2. Ceza Mahkemesinin hükmünü uygun bulan 4. Ceza Dairesi, sanık ve sanık avukatlarının tahliye ve beraat kararı verilmesine yönelik taleplerin esastan reddine hükmetti.