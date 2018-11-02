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Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Parçalayıp, eritmişler!

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kan donduran bilgiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay “Şu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamış, cesedi eriterek yok etmişler" dedi

02 Kasım 2018 Cuma 07:10
Yasin Aktay'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Parçalayıp, eritmişler!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı değerlendiren AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Bizdeki son bilgilere göre cesedi parçalamalarının sebebi daha kolay eritmek. Cesetten eser bırakmamak amaçlanmış” dedi.

Aktay, yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"Kaşıkçı’nın cesedinin parçalandığı bilgisi bizde vardı. Fakat şu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamış, cesedi eriterek yok etmişler. Bizdeki son bilgilere göre cesedi parçalamalarının sebebi de daha kolay eritmek. Cesetten eser bırakmamak amaçlanmış. Savcılığın ifadesinden de bu anlaşılıyor. Verebilecekleri makul bir cevapları yok. Katillik, masum bir insanı katletmek ayrı bir suç, cesede yapılan muamele ve boyutları ayrı bir suç ve utanç. Mevcut kamera sistemlerinin bizi götürdüğü her yere gidildi, ceset bulunamadı. Ortada deliller var. Cemal Kaşıkçı başına gelecekleri tahmin etseydi başkonsolosluk kapısından içeri girer miydi?"

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 07:10
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