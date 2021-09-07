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Ekonomi Yaşı tamamlanmadan primleri iade edilir mi?
Ekonomi

Yaşı tamamlanmadan primleri iade edilir mi?

Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Damar, "Yaşı tamamlanmadan primleri iade edilir mi?" sorusunu sizler için cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 11:03:00 -
Yaşı tamamlanmadan primleri iade edilir mi?

¥ Soru: Ben 59 yaşındayım. 1788 gün sigorta primi ödedim. 60 yaşında 3600 gün primle emekli olacağımı biliyorum. Bu durumda benim 60 yaşında 3600 gün primim oluşmayacak. Benim yatmış olan 1788 günlerin primlerini iade almam mümkün mü? Murat B.

¥ Cevap: Sosyal sigorta sistemimizde prim iadesine ilişkin bir düzenlemesi yok. Ancak emekli olmak için yaşı tamamlamasına rağmen sigortalılık süresini ya da prim gün eksiğini veya her ikisini sağlayamayan ve bu nedenle emekli olamayanlar, yatırılan primlerin güncel karşılığını geri alabiliyor. Sosyal güvenlik sisteminde bu uygulamaya toptan ödeme deniyor. Siz de emeklilik yaşınız olan 60 yaşına geldiğinizde prim ödemeleriniz emekli olmanıza yetmeyecek kadar az olursa 60 yaşına geldikten sonra toptan ödeme talep edebilir ve yatan primlerin güncel karşılığını alabilirsiniz.

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