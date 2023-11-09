  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yasemin Yalçın açıkladı! Duyanlar inanamadı: Kadın oyunculardan bunu istemeye başlamışlar
Medya

Yasemin Yalçın açıkladı! Duyanlar inanamadı: Kadın oyunculardan bunu istemeye başlamışlar

Yeniakit Publisher
2023-11-09 11:32:00 -
Yasemin Yalçın açıkladı! Duyanlar inanamadı: Kadın oyunculardan bunu istemeye başlamışlar

Oyuncu Yasemin Yalçın, dizi ve filmlerde oynayan kadın oyuncularla ilgili akılalmaz gelişmeyi paylaştı.

Oyuncu Yasemin Yalçın önceki gün Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca'yı oynadığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin basın toplantısındaydı.

Modellikten oyunculuğa geçenlerle ilgili konuşan Yalçın, "Çok estetik yapmasınlar. Herkes aynı oldu. Yapımcılar "Gidin gözünü kaşınızı yaptırın" diyormuş. Lütfen bu kızlarla daha fazla oynamayın" dedi.

Mahsusa Trablusgarp'ın ön gösterimi yapıldı
Mahsusa Trablusgarp'ın ön gösterimi yapıldı

Medya

Mahsusa Trablusgarp'ın ön gösterimi yapıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı
Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı

Medya

Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı

Yeni dizi Sakla Beni'de çok büyük skandal! Arkasından yine Gülseren Budayıcıoğlu çıktı
Yeni dizi Sakla Beni'de çok büyük skandal! Arkasından yine Gülseren Budayıcıoğlu çıktı

Medya

Yeni dizi Sakla Beni'de çok büyük skandal! Arkasından yine Gülseren Budayıcıoğlu çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23