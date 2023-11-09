Yasemin Yalçın açıkladı! Duyanlar inanamadı: Kadın oyunculardan bunu istemeye başlamışlar
Oyuncu Yasemin Yalçın, dizi ve filmlerde oynayan kadın oyuncularla ilgili akılalmaz gelişmeyi paylaştı.
Oyuncu Yasemin Yalçın önceki gün Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca'yı oynadığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin basın toplantısındaydı.
Modellikten oyunculuğa geçenlerle ilgili konuşan Yalçın, "Çok estetik yapmasınlar. Herkes aynı oldu. Yapımcılar "Gidin gözünü kaşınızı yaptırın" diyormuş. Lütfen bu kızlarla daha fazla oynamayın" dedi.
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