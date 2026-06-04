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Dünya İngiltere'de askeri helikopter düştü: 3 kraliyet donanması personeli yaşamını yitirdi
Dünya

İngiltere'de askeri helikopter düştü: 3 kraliyet donanması personeli yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiltere'de askeri helikopter düştü: 3 kraliyet donanması personeli yaşamını yitirdi

İngiltere Kraliyet Donanmasına ait bir askeri helikopter, Devon bölgesinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında düştü. Kaza sonucu üç askeri personel hayatını kaybederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Acil durum ekipleri, Merlin Mk4 tipi helikopterin Okehampton yakınlarındaki Sourton Down mevkiinde düşmesi üzerine yerel saatle 03.45'te olay yerine sevk edildi.

Kraliyet Donanması sözcüsü, kazanın bir helikopter eğitim tatbikatı sırasında meydana geldiğini bildirdi. Sözcü, hayatını kaybeden personelin ailelerinin bilgilendirildiğini ve detaylar paylaşılmadan önce ailelerin mahremiyet talep ettiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Donanma Komutanı Orgeneral Sir Gwyn Jenkins, düşen helikopterin Somerset'teki RNAS Yeovilton üssünde konuşlu Merlin Mk4 tipi bir hava aracı olduğunu doğruladı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Jenkins, yaşanan trajedinin donanma camiasında büyük bir üzüntüye yol açtığını ifade ederek taziyelerini iletti.

Galler Prensesi Kate Middleton, Filo Hava Kolu Başkomutanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, kendisinin ve Prens William'ın derin bir üzüntü duyduğunu ve dualarının hayatını kaybedenlerin aileleriyle olduğunu belirtti.

Başbakan Sir Keir Starmer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kazayı "tamamen bir trajedi" olarak nitelendirirken, Savunma Bakanı John Healey de üç askerin kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

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