Polen yoğunluğunda artış: Uzmanlar risklere karşı uyardı

Havaların ısınmasıyla doğada gözle görülmeyen bir hareketlilik başlarken, havadaki polen yoğunluğu da artış gösterdi. İstanbul Arel Üniversitesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelikal, özellikle ilkbahar ve yaz aylarının başında polenlerin havada yoğun şekilde bulunduğunu belirterek, bu durumun alerjik rinit başta olmak üzere çeşitli solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini söyledi. Alerjik bünyeye sahip kişilerde burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi şikâyetlerin arttığına dikkat çeken Çelikal, polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiğini ifade etti. Çelikal, "İlkbahar ve yaz aylarının gelişiyle bağaçlar, çimenler ve çiçekler polenlerini doğaya salmaya başladı. Bu durum, alerjik bünyeye sahip vatandaşlarımız için oldukça zorlu bir dönemin kapısını aralıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu aylarda, havada asılı kalan polen miktarı maksimum seviyeye ulaşıyor. Solunum yoluyla vücuda giren bu zerrecikler, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden olarak alerjik rinit (saman nezlesi) ve benzeri ciddi solunum yolu rahatsızlıklarını doğrudan tetikliyor" açıklaması yaptı.