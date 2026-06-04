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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Polen yoğunluğunda artış: Uzmanlar risklere karşı uyardı
IHA Giriş Tarihi:

Polen yoğunluğunda artış: Uzmanlar risklere karşı uyardı

Havaların ısınmasıyla doğada polen yoğunluğu artarken, alerjik bünyeye sahip kişiler için zorlu dönem başladı. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelikal, özellikle ilkbahar ve yaz başında havadaki polen miktarının zirveye ulaştığını belirterek, alerjik rinit ve benzeri solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkat çekti.

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Foto - Polen yoğunluğunda artış: Uzmanlar risklere karşı uyardı

Havaların ısınmasıyla doğada gözle görülmeyen bir hareketlilik başlarken, havadaki polen yoğunluğu da artış gösterdi. İstanbul Arel Üniversitesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelikal, özellikle ilkbahar ve yaz aylarının başında polenlerin havada yoğun şekilde bulunduğunu belirterek, bu durumun alerjik rinit başta olmak üzere çeşitli solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini söyledi. Alerjik bünyeye sahip kişilerde burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi şikâyetlerin arttığına dikkat çeken Çelikal, polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiğini ifade etti. Çelikal, "İlkbahar ve yaz aylarının gelişiyle bağaçlar, çimenler ve çiçekler polenlerini doğaya salmaya başladı. Bu durum, alerjik bünyeye sahip vatandaşlarımız için oldukça zorlu bir dönemin kapısını aralıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu aylarda, havada asılı kalan polen miktarı maksimum seviyeye ulaşıyor. Solunum yoluyla vücuda giren bu zerrecikler, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden olarak alerjik rinit (saman nezlesi) ve benzeri ciddi solunum yolu rahatsızlıklarını doğrudan tetikliyor" açıklaması yaptı.

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Foto - Polen yoğunluğunda artış: Uzmanlar risklere karşı uyardı

"Belirtileri hafife almayın: Grip değil, alerji olabilir" Alerjinin sıradan bir soğuk algınlığıyla karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Çelikal, en sık rastlanan semptomları şu şekilde sıraladı: "Polen maruziyeti sonrası hastalarımızda; art arda gelen hapşırma krizleri, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarıklık, sulanma ve şiddetli kaşıntı gibi şikayetler baş gösterir. Hatta bazı vakalarda bu durum boğazda gıcıklanma ve kuru öksürüğe kadar ilerleyebilir. Vatandaşlarımız bu belirtileri 'havalardan dolayı üşüttüm' diyerek geçiştirmemeli. Eğer her yıl aynı dönemde bu şikayetleri yaşıyorsanız, karşınızdaki düşman büyük ihtimalle polenlerdir." Dr. Ömer Çelikal'dan öneriler Polenlerden tamamen kaçmanın imkansız olduğunu ancak maruziyeti en aza indirerek yaşam kalitesinin artırılabileceğini belirten Dr. Çelikal, vatandaşlara şu hayati tavsiyelerde bulundu:

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Foto - Polen yoğunluğunda artış: Uzmanlar risklere karşı uyardı

Sabah saatlerine dikkat "Polen yoğunluğu özellikle sabahın erken saatlerinde ve rüzgarlı havalarda en yüksek seviyeye ulaşır. Alerjik bünyesi olan vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça sabah saatlerinde açık havada uzun süre kalmamalarını, yürüyüş ve egzersiz gibi aktivitelerini öğleden sonraya veya akşam saatlerine ertelemelerini öneriyorum." Kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın "Dışarı çıktığımızda saçlarımız, kıyafetlerimiz ve tenimiz adeta bir polen mıknatısına dönüşür. Bu nedenle eve dönüldüğünde ilk iş olarak kıyafetlerin değiştirilmesi ve mutlaka duş alınması gerekir. Bu sayede gün boyu üzerimize yapışan polenleri yaşam alanımızdan uzaklaştırmış oluruz. Ayrıca dışarıda giyilen kıyafetleri yatak odasında çıkarmamak da uykuda alerji krizlerini önlemek adına basit ama etkili bir yöntemdir."

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Foto - Polen yoğunluğunda artış: Uzmanlar risklere karşı uyardı

Evinizi doğru saatte havalandırın "Gün içinde evleri havalandırırken saat seçimine dikkat edilmeli. Pencerelerin polen yoğunluğunun azaldığı akşam saatlerinde açılması daha güvenlidir. Araç kullanan alerji hastalarımızın ise yolculuk esnasında camları kapalı tutmalarını ve araç klimalarının polen filtrelerini düzenli olarak değiştirmelerini tavsiye ediyorum." "Kulaktan dolma ilaçlar kullanmayın, mutlaka uzmana başvurun" Son olarak, komşu tavsiyesiyle veya rastgele eczaneden alınan alerji ilaçlarının faydadan çok zarar getirebileceğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelikal, sözlerini şöyle tamamladı: "Alerji, kişinin yaşam kalitesini ciddi derecede düşüren, uyku düzenini bozan ve iş/okul başarısını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Şikayetlerin arttığı, günlük hayatı çekilmez hale getirdiği durumlarda vatandaşlarımız vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz (KBB) veya Alerji uzmanına başvurmalıdır. Kişiye özel planlanacak doğru bir ilaç tedavisi veya burun spreyleri ile bu dönemi çok daha rahat ve konforlu atlatmak mümkündür."

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