İtfaiye özel aparatla yakaladı! Ev sahipleri karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdı
Hatay’da müstakil evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan, ev sahibini tedirgin etti. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı özel aparatla yakaladı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde müstakil evin bahçesinde görülen 1 buçuk metrelik yılan paniğe neden oldu.
İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki müstakil evin bahçesine yılan girdi. Bahçedeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekibine bildirdi. Vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekiplerince aparatla yakalanıp doğaya bırakıldı.