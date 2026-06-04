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Yaşam İtfaiye özel aparatla yakaladı! Ev sahipleri karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdı
Yaşam

İtfaiye özel aparatla yakaladı! Ev sahipleri karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İtfaiye özel aparatla yakaladı! Ev sahipleri karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdı

Hatay’da müstakil evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan, ev sahibini tedirgin etti. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı özel aparatla yakaladı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde müstakil evin bahçesinde görülen 1 buçuk metrelik yılan paniğe neden oldu.

 

İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki müstakil evin bahçesine yılan girdi. Bahçedeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekibine bildirdi. Vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekiplerince aparatla yakalanıp doğaya bırakıldı.

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