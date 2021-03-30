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Biyografi Yasemin Karadağ kimdir? Yasemin Karadağ gözaltına mı alındı?
Biyografi

Yasemin Karadağ kimdir? Yasemin Karadağ gözaltına mı alındı?

Yasemin Karadağ kimdir? Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP/C’ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. PKK’ya yönelik MİT’in yurt dışındaki başarılı operasyonları ile sözde üst düzey isimler tek tek etkisiz hale getirilirken, bir diğer terör örgütü DHKP/C’ye yönelik ise yurt içinde darbe vuruluyor. DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da yakalandı. Yasemin Karadağ’ın geçtiğimiz aylarda tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine geçtiği öğrenildi. Peki Yasemin Karadağ kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 08:35:00 - 2021-03-30 08:35:44
Yasemin Karadağ kimdir? Yasemin Karadağ gözaltına mı alındı?

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın İstanbul'da yakalandı. 1992'den itibaren birçok kez yakalanan ve yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan, cezaevinde terör örgütünün organizasyonunda açlık grevi eylemlerine katılan, 2020 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Yasemin Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

Şüpheli Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği öğrenildi.

Aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli Yeter Gönül Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler örgütün hücre evinde saklanan Aydın'ı ve belirlenen adresinde bulunan Karadağ'ı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 90’lı yıllardan itibaren DHKP/C saflarında yer alan Yasemin Karadağ., geçtiğimiz aylarda tutuklanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu’nun yerine geçtiği ileri sürüldü.

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