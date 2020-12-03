YASED Başkanı Sargın: "Kamu-özel sektör istişaresiyle ilgili bir mekanizmanın kurulmasını bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK/HASAN ARSLAN - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son haftalardaki ekonomideki yeni dönem açıklamalarının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde beklentilerimiz; reformla ilgili söylemlerin aksiyona dökülmesi ve öngörülebilirlikle ilgili özellikle kamu-özel sektör istişaresiyle ilgili bir mekanizmanın kurulması." dedi.

Sargın, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda, AA muhabirlerinin yatırımcılar açısından son dönemdeki gelişmelere ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminin yatırımcıları nasıl etkilediğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftalardaki ekonomideki yeni dönem açıklamalarının yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Sargın, "Bizim için çok olumlu, çok güzel bir reform söylemi bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk bu reform konusunu açtığı günün hemen arkasından görüştüğü ilk sivil toplum kuruluşu YASED oldu. Biz bunu çok anlamlı bulduk. Bizim için çok kıymetli." diye konuştu.





- "Yatırımcılar olarak biz bunu çok olumlu değerlendirdik"





Ayşem Sargın, uluslararası yatırımcıların kalıcı finansman sağlamaya ve sürdürülebilir büyümeye etkisinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında uluslararası yatırımlarla ilgili verdiği mesaj bizim için o açıdan çok kıymetli ve ilk toplantıyı bizimle yapması da o açıdan çok kıymetli. Tabii biz yatırımcılar olarak bunu çok olumlu değerlendirdik." dedi.

Dünyanın çok zorlu günlerden geçtiğini ve uluslararası yatırımların da dünya çapında daraldığını belirten Sargın, şunları söyledi:

"Kendinizi büyük şirketlerin yerine koyun, zaten Kovid-19 nedeniyle müthiş riskler, müthiş belirsizlikler içerisinde yüzüyorlar. Bütün bunların içinde siz onlara belli güvenceleri verdiğinizde kendilerini en azından iş riskiyle ya da piyasa riskiyle kısıtlı görecekler. Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj neydi? 'Biz makroekonomik finansal istikrarı sağlayacağız, öngörülebilirliği artıracağız, riski en aza indireceğiz, hukukun üstünlüğü üzerinde duracağız...' Bunlar yatırımların olmazsa olmazı... Aslında yatırımcıların riskini minimize edecek şeyler. O nedenle de Türkiye'yi tekrar bu yatırımcıların radarına koymak için çok güzel fırsat bu reform söylemi. Umarız en kısa zamanda aksiyona da dökülür ki adımları da tek tek görüyoruz. Bize umut verdi, umarız önümüzdeki günlerde daha ötesini de görüşeceğiz."





- "Bizim için önemli konulardan bir tanesi kamu-özel sektör istişaresi"





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmeden bazı bilgiler paylaşan Sargın, "öngörülebilirlik" altında birkaç faktörü de toplantıda kendisine ilettiklerini söyledi.

Sargın, devamla şunları kaydetti:

"Mesela öngörülebilirlikle ilgili bizim için önemli konulardan bir tanesi kamu-özel sektör istişaresi. Burada bakanlarımızın hepsinin aslında bize açık bir kapısı var. Hepsiyle çok güzel çalışıyoruz. Ama bunun ötesinde, hele de son dönemde pandemiyle ilgili alınan birtakım ekonomik tedbirlerde bizim de beklemediğimiz bazı gelişmelere rastladık. Bu yasalar çıkarılırken, yasaların ilerleme sürecinde özel sektörle istişare kapısı açık olabilirse her iki taraf için de olumlu sonuçlanabilecek birtakım şeyleri yakalarız diye düşünüyoruz. Bu istişare için aslında bir istirhamımız oldu kendilerinden. O da ilgili bakanlarımızla bizi hemen görüştüreceğini iletti. Buna önem verdiğini kendileri de ifade etti."





- Yatırımlar çerçeve kanunu





YASED Yönetim Kurulu Başkanı Sargın, gelecek dönemde reformla ilgili söylemlerin aksiyona dökülmesini ve öngörülebilirlikle ilgili özellikle kamu-özel sektör istişaresiyle ilgili bir mekanizmanın kurulmasını beklediklerini söyledi.



Sargın, şunları kaydetti:

"Bu yönde bir hazırlık da var, başladı diye de duyuyoruz, umarız en kısa zamanda olur. Üçüncüsü de yine orada gündeme getirdiğimiz bu öngörülebilirliği yatırım ortamında da daha artıracak ve bizi yatırımlarda daha rekabetçi kılabilecek bugün gündemde olan bir yatırımlar çerçeve kanunu var. Bu kanun, bir şekilde bir yatırımcının ülkeye adım attığı andan itibaren farklı şekillerde stabilitesini, güvenli hissetmesini sağlayan bir kanun. Taslak olarak çalışıldı, şimdi eğer hız verip bunu çıkarabilirsek yatırımcılara bir güçlü mesaj da o şekilde gidecek diye düşünüyoruz. Onu da gündeme getirdik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."





- "Ekonomideki ilerlemeyi zaman içerisinde göreceğiz"





Ayşem Sargın, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile bir araya gelerek ekonomi ve hukuk alanındaki reformlara ilişkin istişarelerde bulunmasına da değindi.

Sargın, "Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız yatırımlarla ilgili dahil olmak üzere konusunda, alanında uzman bir bakanımız. Bu yüzden kendisinin ekonomiyle ilgili önümüzdeki dönemde birtakım olumlu adımlar atacağından şüphemiz yok. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Bunu zaman içerisinde hissedeceğiz, ekonomideki ilerlemeyi zaman içerisinde göreceğiz." diye konuştu.

Burada açık kapı politikasının kendileri için çok kıymetli ve hem Türkiye hem de yatırımcılar için faydalı olabilecek bir formülün geliştirilmesi için son derece olumlu olduğunu vurgulayan Sargın, yatırımcıların öngörülebilirliği yüksek, riski düşük yatırım ortamı aradığını söyledi.





- "Uzaya araç gönderen ülkeler maske bulamadılar"





YASED Başkanı Sargın, yatırımcılar açısından 2020 yılının nasıl geçtiğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Bu yıl dünya için hayalini bile kurmadıkları, hiç çalışmadıkları bir senaryonun ortaya çıktığını ifade eden Sargın, şunları kaydetti:

"2020, hepimizin tamamen kalkanlarının kırıldığı ve ne yapacağımızı anlamaya çalıştığımız bir yıl oldu. Bütün dünya aynı şekilde etkilendi. Hepimiz aynı gemideyiz ve aslında hepimiz için bir farkındalık yılı oldu. Bazı sektörlerde ve dünyanın çeşitli yerlerinde hiç düşünemediğimiz çok kırılganlıklar ortaya çıktı. Uzaya araç gönderen ülkeler maske bulamadılar. Böyle bir dönemden geçtik. Bunun için aslında 2020, hepimiz için bir öğrenme dönemiydi ve belirsizlikleri aslında yönetmeye çalıştığımız dönemdi. Uluslararası yatırımlara baktığımızda, aslında uluslararası yatırımcılar 'süresini bilemediğimiz böyle bir süreci en az hasarla nasıl atlatırız' diye bakıyorlar. İstisna sektörler var tabii... Dijital ekonomiyle ilgili sektörler daha farklı bir atağa kalktılar, onlar nasıl yetişeceklerini belki şimdi düşünüyorlar."





- "2021 yılında bir miktar toparlanma olabilir"





2021 yılı yatırım beklentilerinin daha olumlu olduğuna işaret eden Sargın, "2021'de beklentimiz, aşının gelmesiyle bir kere manevi olarak biraz daha önümüzü görebilir hissedeceğiz. Bence o yönden tabii olumlu. 2021 yılında bir miktar toparlanma olabilir. BM'nin UNCTAD kuruluşu var ve onlar her sene bir yatırım raporu açıklıyorlar. Yatırımlarda 2020 ve 2021 yıllarında, iki yıl içinde yüzde 40 düşüş bekleniyor. Geçtiğimiz gün 2020'nin ilk 6 aylık rakamı açıklandı, yüzde 49 düşüş var. Dünyadaki yatırımlarda yüzde 49 gibi büyük bir düşüş var ama 2 yıl için toplam yüzde 40 beklediklerine göre diyoruz '2021'de bir miktar toparlanma olacaktır' gibi görünüyor. Toparlanmanın arka planında bence şu da olacak; 2021, artık aslında bu bahsettiğimiz, 2022'de tekrar toparlanmasını umduğumuz ekonomi için hazırlık dönemimiz olacak. O büyük dönüşümleri, kendimizi yenileyecek adımları 2021 yılında atacağız, buna bağlı olarak da birtakım yatırımlar olacaktır diye düşünüyoruz. 2020 kadar zorlu bir yıl olmayacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Türkiye için çok önemli fırsatlar ortaya çıkacak"





Ayşem Sargın, Türkiye'nin lojistik ve coğrafi avantajının, pandemi döneminde önemi daha da artan tedarik zincirlerinde çok önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığının ve Avrupa ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın da ayrı bir avantaj olduğuna işaret eden Sargın, "Onun için bu tedarik zinciri kaymalarında ülkenin aynı zamanda güçlü sanayi altyapısını ve nitelikli iş gücünü göz önünde bulundurduğumuzda aslında Türkiye için çok önemli fırsatlar ortaya çıkacak. Çünkü bakarsanız, aslında etrafımızda bizim kadar sanayide güçlü ve nitelikli iş gücü olan çok fazla ülke yok." şeklinde konuştu.





- "Sanayide uluslararası standartları sağlamak çok önemli"





Bu noktada sanayide uluslararası standartları sağlamanın çok önemli olduğunu ve çok uluslu şirketlerin bunu aradığını belirten Sargın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası standartlarda üretim yapmak ve bununla ilgili sertifikasyon süreçlerini tamamlamak önemli. Bir de artık şirketler 'en ucuz yerden alayım' diye bakmayacaklar, daha büyük öncelik güvendir. Türkiye'yi tekrar güvenli yatırım ve tedarik merkezi olarak konumlandırmamız bu dönemde altın değerinde. Bunun için temel ögeler yerinde, temel avantajlar var ama bunun üzerine birkaç şeyi bir araya getirmemiz lazım. Bunlar uluslararası standartlar ve dijitalleşme. Bizim bu alanlarda ödevimiz var. Bunları 2021'de hızla ele alıp adımlarımızı atmamız lazım."

