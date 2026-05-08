Trump’tan Pekin Ziyareti Öncesi Dostluk Mesajı: "Şi Benim Dostum"

Washington’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Pekin ziyaretinin takvime uygun şekilde devam edeceğini bildirdi. Çin lideriyle yapacağı temasların oldukça verimli geçeceğini öngördüğünü belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Şi ile bir görüşme yapacağız. Sanırım oldukça harika olacak. O benim dostum. Yıllar boyunca onunla çok iyi anlaştım."

Ekonomik İlişkilerden Memnuniyet

Açıklamasında iki ülke arasındaki ekonomik dengelere de değinen Trump, Çin’in ekonomik açıdan kendi yönetimi için "harika" olduğunu ifade etti. Özellikle son dönemde Hürmüz Boğazı ve bölgesel ticaret konularındaki iş birliğine dikkat çeken ABD Başkanı, iki ülke arasındaki ticari diyalogdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İkinci Yüz Yüze Zirve 14-15 Mayıs'ta

Donald Trump ve Şi Cinping, geçtiğimiz yıl (Ekim 2025) Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında altı yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.

İki liderin bu kritik buluşmasının ardından planlanan ikinci büyük zirve, 14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde Pekin’de yapılacak. Bu ziyaretin, küresel ticaret savaşlarından bölgesel güvenlik sorunlarına kadar pek çok kritik başlıkta belirleyici olması bekleniyor.