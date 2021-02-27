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Yerel Yasayı delen mekana polis baskını
Yerel

Yasayı delen mekana polis baskını

İzmit'te koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğu ihbarı alan polis ekipleri mekana baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 12:00:00 -

Edinilen bilgiye göre, İzmit’te korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında krona virüs önlemlerini hiçe sayan 12 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan şahıslara, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

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