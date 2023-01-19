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Ekonomi Yaşar Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor
Ekonomi

Yaşar Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor

Yaşar Üniversitesi’nin ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 14:34:00 -
Yaşar Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir.

İnternet izmüzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Kargo ile başvuru yapan adaylara eksik evrakını tamamlanması hususunda üniversite tarafından geri dönüş sağlanmayacaktır.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 19.01.2023

Son Başvuru Tarihi : 02.02.2023

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 06.02.2023

Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 08.02.2023

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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