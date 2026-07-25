Bayram sonrası sakinlik Fiyatlar düştü almanın tam zamanı
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kurulan hayvan pazarı bölgenin önemli ticaret noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Yozgat Sivas karayolu üzerinde ilçe merkezinin çıkışında konumlanan Sorgun Hayvan Pazarı civar ilçelerden ve farklı şehirlerden üreticileri ve alıcıları buluşturuyor. Sabah gün ağarırken kurulan hayvan pazarı öğle saatlerine doğru sona eriyor. Kurban Bayramının ardından yaşanan hareketliliğin yerini sakinliğe bıraktığı şu günlerde besiciler, hayvan alımı için ideal zaman olduğunu belirtiyor.