Bayram sonrası sakinlik Fiyatlar düştü almanın tam zamanı

İthal bana da çıktı. 420 bin artı KDV olunca almadım. İç piyasa yükselir dedik tam tersi fiyatlar düştü. Tahminlerimize göre 1-1,5 ay bu böyle gider. İthal alınmayınca içeride hayvan azalır. Bu piyasaya yansır. Yansıdığı zaman fiyatlar yükselir. İç Anadolu’da biz hemen hemen her pazara gidiyoruz. Kırşehir, Çorum, Tokat, Sivas her pazara gidiyoruz. Ama Yozgat’ın Sorgun Hayvan Pazarı demek İç Anadolu’da bir marka, güvenilir bir pazar. Adı Pazar olarak geçiyor ama adeta bir panayır. Her çeşit hayvan her türlü güven var. Öbür pazarlarda da var. Sorgun hayvan pazarının bir kısmeti, bereketi var" cümlelerini kullandı.