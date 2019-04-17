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Yaşar Özel kimdir nereli ve kaç yaşında?

Sanatçısı Yaşar Özel’in hayatını kaybettiği haberinden sonra Yaşar Özel’in kim olduğu araştırılıyor. Rahatsızlığından dolayı bir süredir hastaneden tedavi gören 85 yaşındaki Yaşar Özel vefat etti. Yaşar Özel 2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüttü. Peki Yaşar Özel kimdir? Yaşar Özel nereli? Yaşar Özel nerede ve ne zaman defnedilecek?

17 Nisan 2019 Çarşamba 08:48
Yaşar Özel kimdir nereli ve kaç yaşında?

Sanatçısı Yaşar Özel’in hayatını kaybettiği haberinden sonra Yaşar Özel’in kim olduğu araştırılıyor. Rahatsızlığından dolayı bir süredir hastaneden tedavi gören 85 yaşındaki Yaşar Özel vefat etti. Yaşar Özel 2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüttü. Peki Yaşar Özel kimdir? Yaşar Özel nereli? Yaşar Özel nerede ve ne zaman defnedilecek?

Ses sanatçısı Yaşar Özel'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. 

Aşar Özel kimdir?

Diyarbakır'da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1955 yılında Ankara'ya gelen Özel, 1959'da sınavla Ankara Radyosu'na girdi. Sanatçı, 1979'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu. 

Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı. Özel, 2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüterek, aynı zamanda İBB Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi. Türk Sanat Müziğini hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere tanıtan sanatçı, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 08:48
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