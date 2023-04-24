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Gündem Yaşar Okuyan ve Şaban Sevinç CHP'deki rezalete dayanamadı: Allah kahretsin
Gündem

Yaşar Okuyan ve Şaban Sevinç CHP'deki rezalete dayanamadı: Allah kahretsin

Yeniakit Publisher
2023-04-24 14:00:00 -

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP'yi eleştirdiği sırada gazeteci Şaban Sevinç'in verdiği tepki dikkat çekti. Sevinç, "Sayın bakanım ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani. Hakikaten, gerçekten akılalmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile gazeteci Şaban Sevinç'in arasında geçen diyalog canlı yayına damga vurdu.

Okuyan'ın CHP'yi eleştirdiği anlarda gazeteci Sevinç'in verdiği tepki dikkatleri üzerine topladı.

Yaşar Okuyan'ın "Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bize ne diyecekler? Aman bak Cumhuriyet... Ne Cumhuriyet'i, ne Atatürk'ü kardeşim? Atatürk'ün partisinde, şu anda Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'cü alçakların ne işi var?" sözlerine gazeteci Sevinç'te destek verdi.

Okuyan'ın sözlerinin ardından Sevinç ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın bakanım ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani. Hakikaten, gerçekten akılalmaz bir şey"
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