Yaşar Okuyan ve Şaban Sevinç CHP'deki rezalete dayanamadı: Allah kahretsin

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile gazeteci Şaban Sevinç'in arasında geçen diyalog canlı yayına damga vurdu.

Okuyan'ın CHP'yi eleştirdiği anlarda gazeteci Sevinç'in verdiği tepki dikkatleri üzerine topladı.

Yaşar Okuyan'ın "Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bize ne diyecekler? Aman bak Cumhuriyet... Ne Cumhuriyet'i, ne Atatürk'ü kardeşim? Atatürk'ün partisinde, şu anda Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'cü alçakların ne işi var?" sözlerine gazeteci Sevinç'te destek verdi.

Okuyan'ın sözlerinin ardından Sevinç ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın bakanım ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani. Hakikaten, gerçekten akılalmaz bir şey"

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