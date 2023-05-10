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Gündem Yaşar Okuyan: PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu'nu desteklemem! 6'lı masa proje
Gündem

Yaşar Okuyan: PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu'nu desteklemem! 6'lı masa proje

Yeniakit Publisher
2023-05-10 21:54:00 - 2023-05-10 21:56:02

Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarından gelen destek açıklamalarını hatırlatan Yaşar Okuyan, bu şartlar altında kendisinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini belirterek, 6'lı masanın ABD projesi olduğunu açıkladı.

Gündem Özel programında İlker Koç, eski Bakan Yaşar Okuyan'ı ağırladı.

Okuyan, seçim gündemine özel önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisine Sırrı Sakık’ın "Kapalı kapılar arasında neler konuşuldu Kemal Kılıçdaroğlu açıklasın." sözleri hatırlatılan Okuyan, Kandil'den gelen desteklere dikkat çekti.

"Karayılan’ın desteklediği bir Kılıçdaroğlu’nu ben desteklemem"

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın açıklamasını hatırlatan Okuyan şöyle konuştu:

"Bu örnekler seçmenin önünde büyük bir soru işareti olarak duruyor. Bunlar rahatsız ediyor seçmeni.
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PKK’yı ayırdık tamam HDP onu da ayırdık bir tarafa... 1-2 tane değil ki... Bizzat Kandil’deki şerefsizler, hainler alçaklar biz Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz diye 4 sefer açıklamada bulundu.

Şimdi ben Yaşar Okuyan olarak, kimseyi etkilemek istemiyorum, kim kime oy verirse versin… Karayılan’ın desteklediği bir Kılıçdaroğlu’nu ben desteklemem. Canınız cehenneme."

"6'lı masa ABD projesidir"

6'lı masanın bir ABD projesi olduğunu belirten Okuyan sözlerine şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu ile 6’lı dediğim şey, mevcut muhalefet olarak ortaya çıkmış bu grup gerek Kılıçdaroğlu gerese Akşener’in organize ettiği bir yeni ABD projesidir. ABD projesinde Türkiye’nin toprak büyüklüğünü ortadan kaldıracak, sınırları değiştirecek.. Çünkü adam diyor ki biz 100 yıllık hesaplaşmaya geliyoruz diyor. Karayılan kim yahu…”

Kaynak: Ensonhaber

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